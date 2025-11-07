Rally Giappone 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

Arriva la giornata più impegnativa dell'appuntamento nipponico: riparte la sfida tra le Toyota, Rovanpera proverà a rimontare
Si riaccende la sfida al Rally Giappone 2025: il programma odierno è il più intenso del fine settimana con circa 122 km cronometrati, suddivisi in tre prove speciali da percorrere due volte a cui si aggiungerà la prova spettacolo finale a Toyota City. Si riparte con Sebastien Ogier che ha scavato un piccolo vantaggio su Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans, distanti rispettivamente sette e dieci secondi. Occhi puntati anche su Kalle Rovanpera che deve provare a raddrizzare un fine settimana ora tutto in salita dopo gli oltre cinque minuti di ritardo accumulati venerdì. Il via in serata, quando in Italia non sarà ancora mezzanotte.
RALLY GIAPPONE 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS8
|Obara 1
|16.44 km
|07:23
|23:23
|SS9
|Ena 1
|21.25 km
|08:34
|00:34
|SS10
|Mt. Kasagi 1
|21.74 km
|10:05
|02:05
|SS11
|Mt. Kasagi 2
|21.74 km
|12:35
|04:35
|SS12
|Ena 2
|21.25 km
|14:08
|06:08
|SS13
|Obara 2
|16.44 km
|15:21
|07:21
|SS14
|Toyota City SSS
|3.05 km
|17:35
|09:35
Pubblicato da Luca Manacorda, 07/11/2025
