Rally Finlandia 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultima giornata del Rally Finlandia 2025 tutta di scena sui 24 km scarsi della Ouninpohja, prova da percorrere due volte di cui una valida come Power Stage. Kalle Rovanpera è a un passo dal successo finale, mentre la lotta per le altre posizioni sul podio è apertissima tra le altre quattro Toyota. In casa Hyundai, Ott Tanak dovrà cercare di aggiudicarsi i punti della Super Sunday e della Power Stage per limitare i danni in ottica mondiale.

WRC RALLY FINLANDIA 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS19 Ouninpohja 1 23.98 km 10:35 09:35 SS20 Ouninpohja 2 23.98 km 13:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/08/2025