Rally Finlandia 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata. Penalità per Tanak!

Giornata regina del Rally Finlandia 2025 quella di oggi, con otto prove speciali in programma per 142 km cronometrati. Si riparte con Kalle Rovanpera leader al termine di un venerdì molto equilibrato che vede i primi quattro racchiusi in otto secondi. Durante la notte è arrivata la notizia della penalità ai danni di Ott Tanak che completa un venerdì nero per il leader della classifica generale. L'estone si è visto infliggere 5 minuti aggiuntivi sul tempo e ben 35 punti di penalità - per sua fortuna sospesi e validi solo in caso di recidiva - dopo un incidente avvenuto al termine della SS7, prova nella quale aveva colpito un albero danneggiando le ventole del radiatore (qui sotto il video della riparazione da parte dei meccanici Hyundai).

🔧 A big effort by the crew in evening service, @OttTanak and Martin's car is all fixed up and ready for the morning. 💪#RallyFinland#WRCpic.twitter.com/MtTnITeuEY — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) August 1, 2025

Per questo motivo, Tanak ai controlli era impaziente di ripartire per evitare surriscaldamenti al motore della sua Hyundai, ma così facendo ha colpito un commissario addetto alle verifiche degli pneumatici, ferendolo leggermente. Un'incomprensione delle cui conseguenze l'estone non si era immediatamente accorto e per la quale si è scusato. Un episodio che ha gravi conseguenze a livello di lotta per il mondiale, con la possibilità di entrare nei 10 oramai svanita. Per Tanak sarà tassativo cercare di raggranellare più punti possibili nelle classifiche della domenica.

WRC RALLY FINLANDIA 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS11 Parkkola 1 15.51 km 08:01 07:01 SS12 Västilä 1 18.94 km 09:42 08:42 SS13 Päijälä 1 20.19 km 10:36 09:36 SS14 Leustu 1 16.44 km 12:05 11:05 SS15 Parkkola 2 11.15 km 15:05 14:05 SS16 Västilä 2 11.97 km 16:00 15:00 SS17 Päijälä 2 11.15 km 17:35 16:35 SS18 Leustu 2 11.97 km 18:30 17:30

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/08/2025