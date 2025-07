Rally Finlandia 2025: Katsuta vola nello shakedown, stasera il via

Miglior tempo per il giapponese, in serata la prova spettacolo che aprirà la contesa

Lo spettacolare Rally Finlandia 2025 si apre ufficialmente questa sera, con la prova spettacolo Harju di 2,5 km che fa da antipasto a un venerdì con nove speciali in programma per oltre 114 km cronometrati. Nello shakedown disputato nella mattinata di giovedì si è messo in mostra Takamoto Katsuta che ha realizzato il miglior tempo davanti all'altra Toyota GR Yaris di Sebastien Ogier. Terza prestazione per la Ford Puma di Joshua McErlean che al quinto passaggio ha battuto di un decimo il tempo di Ott Tanak, fermatosi dopo il secondo run. L'estone, leader della classifica generale, deve dimenticare i ritiri incassati nelle ultime due edizioni di questo rally. In tarda mattinata la Hyundai, dopo mesi di speculazioni sul suo possibile ritiro, ha confermato la sua presenza anche nel mondiale WRC 2026, di cui è appena stato svelato il calendario.

WRC RALLY FINLANDIA 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 31 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Harju 1 2.58 km 19:05 18:05

Venerdì 1 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Laukaa 1 17.96 km 08:03 07:03 SS3 Saarikas 1 15.78 km 09:03 08:03 SS4 Myhinpää 1 14.47 km 10:23 09:23 SS5 Ruuhimäki 1 7.76 km 11:51 10:51 SS6 Laukaa 2 17.96 km 14:44 13:44 SS7 Saarikas 2 15.78 km 15:44 14:44 SS8 Myhinpää 2 14.47 km 17:04 16:04 SS9 Ruuhimäki 2 7.76 km 18:35 17:35 SS10 Harju 2 2.58 km 19:30 18:30

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/07/2025