Rally Finlandia 2025: per Tanak test da leader, Ogier torna per bissare il 2024

Tanti i protagonisti attesi in uno dei rally più iconici: da Tanak a Ogier, passando per Evans e Rovanpera

Il FIA World Rally Championship entra nel vivo dell’estate con uno degli appuntamenti più iconici della stagione: il Rally Finlandia, ottavo round del campionato 2025. L’evento, noto per i suoi salti spettacolari, i tratti ad alta velocità e l’atmosfera carica di energia che si respira intorno a Jyväskylä, è considerato una delle gare più ambite da ogni pilota.

Gli iscritti: torna Ogier, per Tanak primo rally da leader del Mondiale

A guidare la carovana nella giornata di venerdì sarà Ott Tänak, tre volte vincitore di questo rally, attualmente leader del campionato con un solo punto di vantaggio su Elfyn Evans, due volte primo in Finlandia. Grande attesa anche per il campione del mondo in carica Kalle Rovanperä, che insegue ancora la sua prima affermazione nel rally di casa e il riscatto dopo un Rally Estonia piuttosto deludente. Il terzetto Hyundai si completa come sempre con Thierry Neuville e Adrien Fourmaux, mentre per Toyota sono presenti Takamoto Katsuta e Sami Pajari. M-Sport schiera ancora tre Ford Puma, con Martins Sesks ad affiancare Gregoire Munster e Joshua McErlean. A completare una line-up di rilievo, con ben 11 vetture Rally1 al via, il ritorno di Sébastien Ogier al volante della Toyota; il francese ha trionfato nell'edizione 2024.

WRC 2024, Rally Finlandia: Sebastien Ogier (Toyota)

Dopo la vittoria al Rally Estonia, Oliver Solberg torna nella categoria WRC2 per l’evento finlandese, dove guida la classifica generale e il gruppo di 34 iscritti RC2. A sfidarlo il rivale per il titolo Yohan Rossel e una nutrita schiera di piloti di casa, tra cui Roope Korhonen, Lauri Joona e Mikko Heikkila. Al via, ma trasparente per il punteggio della classe, anche Gus Greensmith. In Finlandia riprenderà anche la stagione del FIA Junior WRC, con dieci Ford Fiesta Rally3 identiche preparate da M-Sport Poland pronte a sfidarsi.

Un rally leggendario

Il Rally Finlandia, organizzato per la prima volta nel 1951 e parte della stagione inaugurale del WRC nel 1973, è soprannominato “Grand Prix su terra” per la sua velocità media elevata e la fluidità dei tracciati. Le strade sono generalmente larghe, lisce e con fondo compatto, a bassa probabilità di forature. Il grip si mantiene costante per buona parte dell’evento, anche se condizioni meteo avverse possono, paradossalmente, migliorare la trazione nei tratti iniziali grazie alla compattazione del terreno.

WRC 2024, Rally Finlandia: Thierry Neuville (Hyundai)

Se a prima vista il rally può ricordare il Rally di Estonia, la realtà è che le caratteristiche del fondo sabbioso e dei salti artificiali rendono la sfida unica. La fiducia nel mezzo è fondamentale, soprattutto al secondo passaggio sulle prove, quando il percorso tende a segnarsi maggiormente.

Ouninpohja: il palcoscenico decisivo

L’edizione 2025 segna il ritorno definitivo di una delle prove più leggendarie del mondiale: Ouninpohja, 23,98 km di pura adrenalina. La speciale, tornata nel 2024 dopo sei anni di assenza, rappresenterà l’intera distanza cronometrata della giornata conclusiva, con un doppio passaggio. Cresta dopo cresta, curva cieca dopo curva cieca, Ouninpohja è un banco di prova estremo. Luoghi iconici come il “Yellow House Jump” e il bivio di Kakaristo sono ben noti ai tifosi e ai navigatori più esperti. Solo i più coraggiosi riescono a primeggiare su questa prova, che quest’anno sarà anche la Power Stage, assegnando punti bonus a chi saprà affrontarla con maggior determinazione nel secondo passaggio.

Rally Finlandia

La contesa si aprirà giovedì sera con una breve prova spettacolo, mentre venerdì sono previste 9 speciali per 114,5 km cronometrati. Sabato la giornata più impegnativa, con 8 speciali ma ben 142 km cronometrati che emetteranno verdetti importanti prima della conclusione l'indomani.

Un albo d’oro nel segno della Scandinavia

Tradizionalmente dominato da piloti nordici, il Rally Finlandia ha visto Carlos Sainz infrangere il dominio locale nel 1990, ma l’albo d’oro è ancora costellato di nomi finlandesi come Marcus Grönholm, Tommi Mäkinen, Hannu Mikkola, Juha Kankkunen e Jari-Matti Latvala, tutti con almeno tre successi.

Esapekka Lappi vola nel Rally di Finlandia 2017

Rovanpera è chiamato a tenere alti i colori dei piloti di casa, dato che sono ben otto anni che un finlandese non vince questo appuntamento, l'astinenza più lunga per i portacolori di questa nazione. L'ultimo a trionfare davanti ai propri connazionali è stato Lappi nel 2017. Tänak e Sébastien Loeb restano i piloti non finlandesi più vincenti, con tre successi ciascuno.

Rally Finlandia 2025: prove speciali e orari

Giovedì 17 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Harju 1 2.58 km 19:05 18:05

Venerdì 18 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Laukaa 1 17.96 km 08:03 07:03 SS3 Saarikas 1 15.78 km 09:03 08:03 SS4 Myhinpää 1 14.47 km 10:23 09:23 SS5 Ruuhimäki 1 7.76 km 11:51 10:51 SS6 Laukaa 2 17.96 km 14:44 13:44 SS7 Saarikas 2 15.78 km 15:44 14:44 SS8 Myhinpää 2 14.47 km 17:04 16:04 SS9 Ruuhimäki 2 7.76 km 18:35 17:35 SS10 Harju 2 2.58 km 19:30 18:30

Sabato 19 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS11 Parkkola 1 15.51 km 08:01 07:01 SS12 Västilä 1 18.94 km 09:42 08:42 SS13 Päijälä 1 20.19 km 10:36 09:36 SS14 Leustu 1 16.44 km 12:05 11:05 SS15 Parkkola 2 11.15 km 15:05 14:05 SS16 Västilä 2 11.97 km 16:00 15:00 SS17 Päijälä 2 11.15 km 17:35 16:35 SS18 Leustu 2 11.97 km 18:30 17:30

Domenica 20 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS19 Ouninpohja 1 23.98 km 10:35 09:35 SS20 Ouninpohja 2 23.98 km 13:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/07/2025