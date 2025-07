Ecco il calendario del Mondiale Rally 2026: l'Italia cambia data, sede ancora da definire

Il Campionato del Mondo Rally FIA si prepara a una nuova stagione con la conferma di un calendario 2026 composto da 14 appuntamenti, approvato dal Consiglio Mondiale del Motorsport. La stagione segnerà anche la continuazione del regolamento tecnico attualmente in vigore, che resterà valido fino alla fine del ciclo di omologazione previsto. Per la stagione 2026 del WRC sono stati approvati due nuovi ''jolly'' di omologazione per lo sviluppo dei telai, mantenendo così un equilibrio tra contenimento dei costi e competitività tra le squadre.

Torna la Croazia, il Rally Italia si disputa in autunno

Il calendario si svilupperà su quattro continenti – Europa, Africa, Asia e Americhe – unendo eventi storici e gare recenti in regioni dove il rally è in forte espansione. Il via sarà, come da tradizione, con il Rallye Monte-Carlo, che tornerà a disputare una prova spettacolo sul tracciato di Formula 1 del Principato, per la prima volta dal 2008.



A febbraio si andrà in Svezia per le prove su neve e ghiaccio intorno a Umeå, mentre a marzo il mondiale farà tappa in Kenya per il Safari Rally, uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione. Ad aprile si torna sull’asfalto: il Rally Croazia rientra in calendario dopo un anno di pausa, seguito dal Rally Islas Canarias, che proseguirà la sua esperienza nel WRC dopo il debutto del 2025. Ad uscire di scena è il Rally Europa Centrale, in programma quest'anno nel mese di ottobre.

Maggio sarà il mese del Rally del Portogallo, tra i più iconici del campionato, mentre a giugno ci si sposterà in Asia per il Rally Giappone che di fatto si scambia lo slot con l'appuntamento italiano. Questo perché il ritorno anticipato in Asia - dove quest'anno si corre a inizio novembre - dovrebbe garantire una distribuzione più equa del fondo stradale durante la stagione, limitando l’effetto di “pulizia” delle strade tipico dei primi partenti su ghiaia.



La fase centrale dell’estate sarà dedicata agli appuntamenti europei su terra: l’Acropoli in Grecia aprirà il trittico, seguita dai velocissimi rally di Estonia e Finlandia. A fine agosto spazio al Sud America con il ritorno del Rally del Paraguay, introdotto nel 2025, e il Rally del Cile due settimane dopo. L’autunno vedrà il round italiano spostato a ottobre, con condizioni più fresche e potenzialmente decisive per la classifica generale. La stagione si concluderà a novembre con il Rally d’Arabia Saudita, appuntamento su sterrato misto sabbia che, dopo il debutto come prova finale di quest'anno, chiuderà la stagione 2026 con scenari spettacolari e sfide tecniche di alto livello.

Saltano gli USA, incognita sulla sede italiana

Guardando ai 14 round della prossima stagione, salta all'occhio come sia ancora una volta rinviato lo sbarco del WRC negli Stati Uniti. Una novità di cui si parla con sempre maggior insistenza ogni anno, con i promotori che alimentano le indiscrezioni a riguardo, ma al momento lo slot in calendario per la trasferta oltreoceano continua a mancare

C'è poi il nodo relativo alla sede del Rally Italia: non è ancora sicuro che l'appuntamento si disputi in Sardegna come avviene ormai dal 2004, quando ci si spostò sull'isola lasciando gli asfalti del mitico Rallye Sanremo. Da mesi si parla di una possibile sostituzione con il Rally Roma Capitale, valido negli ultimi anni per il Campionato Europeo Rally ERC e per il Campionato Italiano Assoluto Rally CIAR. Una decisione è attesa nei prossimi mesi.

Calendario ufficiale WRC 2026

Round Rally Nazione Data 1 Rallye Monte-Carlo Monaco 22–25 gennaio 2 Rally Svezia Svezia 12–15 febbraio 3 Safari Rally Kenya 12–15 marzo 4 Rally Croazia Croazia 9–12 aprile 5 Rally Isole Canarie Spagna 23–26 aprile 6 Rally Portogallo Portogallo 7–10 maggio 7 Rally Giappone Giappone 28–31 maggio 8 Rally Acropoli Grecia 25–28 giugno 9 Rally Estonia Estonia 16–19 luglio 10 Rally Finlandia Finlandia 30 luglio – 2 agosto 11 Rally Paraguay Paraguay 27–30 agosto 12 Rally Cile Cile 10–13 settembre 13 Rally Italia Italia 1–4 ottobre 14 Rally Arabia Saudita Arabia Saudita 12–15 novembre

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/07/2025