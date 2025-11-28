Rally Arabia Saudita 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

Sono solo tre le speciali in programma nell'ultima giornata del Rally Arabia Saudita 2025, ma i loro 66 km circa cronometrati saranno fondamentali sia per decretare il vincitore di questo weekend sia per la contesa iridata. Dopo i tanti colpi di scena di ieri, non ultima la penalizzazione di Adrien Fourmaux, si riparte con Martins Sesks al comando tallonato da Thierry Neuville, terzo ma più staccato Takamoto Katsuta. Per quanto riguarda la lotta per il titolo, Kalle Rovanpera è il meglio piazzato, ma lontano dai punteggi che gli servirebbero per vincere. Testa a testa invece tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans, attualmente separati da un solo punto nella classifica virtuale con gli attuali piazzamenti: Power Stage e Super Sunday, con i loro punti bonus, saranno determinanti.

RALLY ARABIA SAUDITA 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS15 Thahban 1 16.29 km 09:05 07:05 SS16 Asfan 33.28 km 10:21 08:21 SS17 Thahban 2 (Power Stage) 16.29 km 13:15 11:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/11/2025