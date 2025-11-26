Rally Arabia Saudita 2025: programma e aggiornamenti prima giornata

È tutto pronto per il Rally Arabia Saudita, tappa conclusiva e decisiva del Mondiale WRC 2025. L'inedito appuntamento in Medio Oriente emetterà gli ultimi verdetti, decretando chi sarà il campione del mondo tra Elfyn Evans, Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera. Programma anticipato rispetto alle abitudini: questa mattina si è svolto lo shakedown, con Rovanpera che ha realizzato il miglior tempo davanti a Takamoto Katsuta. Stasera il via con una superspeciale di 5 km, giovedì le prime risposte sull'impegnativo percorso, con una giornata che prevede sette prove per un totale di 106 km cronometrati.

RALLY ARABIA SAUDITA 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Mercoledì 26 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SSS1 Jameel Motorsport Super Special 1 5.22 km 20:35 18:35

Giovedì 27 novembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Al Faisaliyah 1 19.36 km 08:08 06:08 SS3 Moon Stage 1 20.12 km 09:06 07:06 SS4 Khulais 1 11.33 km 10:04 08:04 SS5 Al Faisaliyah 2 19.36 km 14:22 12:22 SS6 Moon Stage 2 20.12 km 15:20 13:20 SS7 Khulais 2 11.33 km 16:18 14:18 SSS8 Jameel Motorsport Super Special 2 5.22 km 20:31 18:31

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/11/2025