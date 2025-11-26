Rally Arabia Saudita 2025: programma e aggiornamenti prima giornata

Rovanpera svetta nello shakedown, stasera una superspeciale apre la contesa decisiva per il mondiale
È tutto pronto per il Rally Arabia Saudita, tappa conclusiva e decisiva del Mondiale WRC 2025. L'inedito appuntamento in Medio Oriente emetterà gli ultimi verdetti, decretando chi sarà il campione del mondo tra Elfyn Evans, Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera. Programma anticipato rispetto alle abitudini: questa mattina si è svolto lo shakedown, con Rovanpera che ha realizzato il miglior tempo davanti a Takamoto Katsuta. Stasera il via con una superspeciale di 5 km, giovedì le prime risposte sull'impegnativo percorso, con una giornata che prevede sette prove per un totale di 106 km cronometrati.
RALLY ARABIA SAUDITA 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
Mercoledì 26 novembre
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SSS1
|Jameel Motorsport Super Special 1
|5.22 km
|20:35
|18:35
Giovedì 27 novembre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS2
|Al Faisaliyah 1
|19.36 km
|08:08
|06:08
|SS3
|Moon Stage 1
|20.12 km
|09:06
|07:06
|SS4
|Khulais 1
|11.33 km
|10:04
|08:04
|SS5
|Al Faisaliyah 2
|19.36 km
|14:22
|12:22
|SS6
|Moon Stage 2
|20.12 km
|15:20
|13:20
|SS7
|Khulais 2
|11.33 km
|16:18
|14:18
|SSS8
|Jameel Motorsport Super Special 2
|5.22 km
|20:31
|18:31
26/11/2025
