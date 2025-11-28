Rally Arabia Saudita 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

Arriva la giornata più impegnativa del Rally Arabia Saudita, con tre prove da ripetere due volte di cui due con chilometraggio molto elevato. La classifica potrebbe essere completamente stravolta, dopo che nella giornata di apertura Adrien Fourmaux, Sami Pajari e Martins Sesks hanno approfittato dell'ordine di partenza favorevole per portarsi nelle prime tre posizioni. I tre transieranno ancora per ultimi tra le Rally1, ma migliorerà anche la posizione d'avvio di Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans fortemente penalizzati dall'aprire la strada ieri. Sarà interessante vedere quanto andranno più forte oggi e come proseguirà la loro lotta per il titolo che attualmente vede il francese in un'ottima situazione per scavalcare Evans.

RALLY ARABIA SAUDITA 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Alghulah 1 11.69 km 08:26 06:26 SS10 Um Al Jerem 1 30.58 km 09:19 07:19 SS11 Wadi Almatwi 1 28.59 km 10:35 08:35 SS12 Alghulah 2 11.69 km 13:51 11:51 SS13 Um Al Jerem 2 30.58 km 14:47 12:47 SS14 Wadi Almatwi 2 28.59 km 16:05 14:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/11/2025