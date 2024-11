Come se la caverebbe Kalle Rovanpera al volante di una F1? È ora di scoprirlo

Un campione di rally al volante di una Formula 1 con solo 10 giri per imparare: in video la sfida di Red Bull a Kalle Rovanpera

Non è la prima volta che piloti di varie discipline si cimentano al volante di mezzi molto diversi dai loro. Ricordiamo per esempio quando Valentino Rossi ha provato a Fiorano la Ferrari di Formula 1 o quanto bene figurarono i rallisti Sebastien Loeb e Colin McRae sulle monoposto. A parti invertite, anche Robert Kubica e Kimi Raikkonen impressionarono al volante delle auto da rally. Ma quanto tempo serve a un pilota per adattarsi a fondi e stile di guida differenti? In genere i pistaioli ci mettono di più a prendere le misure con i fondi irregolari mentre i rallisti moderni fanno meno fatica, anche perché ormai abituati a gomme che su asfalto ''attaccano'' tantissimo. Red Bull, però, ha concesso appena 10 giri sul Red Bull Ring, al due volte campione del mondo Kalle Rovanperä, con la Red Bull RB8 vincitrice del campionato 2012. Il video qui sotto mostra come è andata.

PROFESSORE EX MINARDI Kalle, 24 anni, finlandese, aveva dodici anni quando la RB8 gareggiava. E stava già guidando auto da rally. Parte del Toyota Gazoo Racing World Rally Team dal 2017 ha conquistato due titoli WRC con la casa giapponese e nel 2024 ha partecipato a una selezione di eventi WRC con l'obiettivo di migliorare le sue abilità di guida in pista, unendosi alla Porsche Carrera Cup e facendo anche del drifting. In quest'ambito il team Red Bull ha preparato un programma di formazione per permettere al rallista di abituarsi alla potenza e alla deportanza di una macchina di Formula 1, sotto la guida di Patrick Friesacher, che ha corso per Minardi nel 2005 ed è diventato il capo istruttore di guida al Red Bull Ring.

QUANTO HA FATTO Interessante notare che i 10 giri concessi non sono stati tutti al volante della Formula 1. Il percorso formativo è iniziato con due giri al volante di una Formula 4, seguiti da quattro giri con una vettura di Formula Renault. Con la Red Bull RB8 Rovanpera ha fatto gli ultimi quattro giri di pista, facendo segnare un best lap di 1:15,680. Difficile dire come il crono del rallista si confronti con quello di altri piloti a parità di vettura, visto che al Red Bull Ring non si è corso nella stagione 2012. Il record attuale della pista, stabilito da Carlos Sainz su McLaren MCL35 nel 2020, è di 1:05,619, ossia circa 10 secondi più veloce. I bene informati stimano che la RB8 in qualifica fosse più lenta di circa l'8% rispetto alla MCL35 e questo suggerisce che Rovanpera potrebbe già avere le carte in regola per qualificarsi in griglia al GP di Las Vegas. Ma non abbiamo notizie di volontari ansiosi di cedergli il sedile.

