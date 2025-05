Franco Colapinto debutta in Formula 1 con Alpine: affiancherà Pierre Gasly per cinque GP

Questa decisione rientra nel programma di valutazione interna dei piloti promosso da Alpine, con l’obiettivo di esplorare nuove soluzioni tecniche e strategiche per la seconda metà della stagione: Doohan non ha infatti mai pienamente convinto Flavio Briatore - da oggi anche team principal della scuderia francese, dopo le dimissioni di Oliver Oakes arrivate probabilmente a causa di contrasti di vedute nella scelta di cambiare la line-up piloti - e già a inizio stagione si parlava di Colapinto come possibile successore già a campionato in corso.

Il team Alpine F1 ha annunciato ufficialmente che Franco Colapinto prenderà parte a cinque Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1 2025. Il pilota argentino affiancherà Pierre Gasly guidando a partire dal Gran Premio dell’Emilia-Romagna, in programma sul circuito di Imola, la macchina che fino a Miami è stata guidata in gara dal giovane debuttante Jack Doohan .

Il giovane argentino poi ha lasciato la Williams, che nel frattempo aveva già ufficializzato la coppia Albon-Sainz prima del suo arrivo in squadra, accasandosi in Alpine come pilota di riserva: con la scuderia francese ha partecipato a diverse sessioni al simulatore e ha accumulato esperienza nei test TPC, le prove che i team svolgono con le monoposto vecchie di almeno due stagioni.

Franco Colapinto , nato nel 2003, ha finora ricoperto il ruolo di collaudatore e pilota di riserva per il team Alpine. Già protagonista in Formula 2, si è messo in mostra nella seconda parte della stagione 2024 quando ha esordito in F1 al volante della Williams , prendendo il posto del pilota americano Logan Sargeant.

La conferma di Colapinto non è però a lungo termine: Briatore, forse proprio nell'ottica di mettere pressione ai suoi piloti spingendoli a dare sempre il tutto per tutto, ha infatti annunciato che l'argentino guiderà la macchina del team francese intanto per le prossime cinque gare . Durante il periodo di valutazione, Colapinto sarà impegnato in cinque appuntamenti consecutivi:

Nonostante l’inserimento temporaneo di Colapinto come titolare, Alpine ha confermato che Jack Doohan continuerà a far parte del team nel ruolo di pilota di riserva. L’australiano resta coinvolto nelle attività di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda lavoro al simulatore e analisi dei dati.

PARLANO I PROTAGONISTI

Ecco le parole dei tre protagonisti dello scambio di mercato che sta facendo discutere tutto il paddock della F1.

Flavio Briatore, Executive Advisor

''Dopo aver analizzato le prime gare della stagione, abbiamo deciso di schierare Franco insieme a Pierre per i prossimi cinque appuntamenti. Con distacchi tanto serrati tra i concorrenti come quest’anno e con un’auto competitiva che il team ha notevolmente migliorato in questi ultimi dodici mesi, abbiamo gli elementi che ci hanno portato a capire che è necessario far ruotare i piloti. Sappiamo anche che la stagione 2026 sarà importante per la scuderia e che una valutazione esauriente ed equa dei piloti è ciò che dobbiamo fare quest’anno per massimizzare i nostri obiettivi per l’anno prossimo. Continuiamo a sostenere Jack nel team, perché finora in questa stagione ha dato prova di grande professionalità nel suo ruolo di pilota titolare. Le prossime cinque gare ci daranno modo di provare qualcosa di diverso e, dopo questo periodo, valuteremo le varie opzioni''.

Franco Colapinto

''Vorrei innanzitutto ringraziare il team per avermi dato la possibilità di correre nelle prossime cinque gare. Lavorerò sodo con la scuderia per preparare il prossimo appuntamento di Imola e le tre gare successive, che saranno sicuramente intense e rappresenteranno una grande sfida per tutti noi. Sono rimasto concentrato e mi sento più pronto che mai grazie al programma di test del team di supporto alla gara e al simulatore di Enstone. Farò del mio meglio per prendere velocemente il ritmo e darò tutto me stesso per conseguire i migliori risultati affiancando Pierre''.

Jack Doohan

''Sono molto orgoglioso di aver realizzato il sogno della mia vita: diventare pilota professionista di Formula 1. Sarò eternamente grato al team per avermi aiutato a realizzarlo. Chiaramente, questo nuovo capitolo è difficile da accettare, perché naturalmente ho voglia di correre, come ogni pilota professionista. Detto questo, apprezzo la fiducia e l’impegno del team, abbiamo obiettivi a lungo termine e continuerò a dare il massimo per raggiungerli, in qualsiasi modo possibile. Per il momento, resterò concentrato, lavorerò sodo e seguirò con interesse le prossime cinque gare continuando a perseguire i miei obiettivi personali''.