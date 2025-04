F1 GP Giappone 2025, prove libere: McLaren davanti a tutti, ma Suzuka non perdona

LA MCLAREN DOMINA LE LIBERE A SUZUKA

La McLaren conferma le buone sensazioni della vigilia sul circuito di Suzuka, piazzando entrambi i piloti in cima alla classifica delle prove libere del venerdì del GP Giappone F1 2025.

Dopo la miglior prestazione siglata da Lando Norris nelle FP1 con un tempo di 1:28.549, è Oscar Piastri a prendersi la scena nel secondo turno, fermando il cronometro sull'1:28.114.

Prestazioni solide per entrambi i giovani della scuderia inglese, che proiettano così il team papaya come punto di riferimento per il resto del gruppo nel weekend giapponese.

FERRARI, TRA SOTTOSTERZO E DUBBI DI ASSETTO

Le Ferrari SF-25 non hanno brillato in modo particolare, pur piazzandosi in buona posizione nelle FP1: Charles Leclerc ha chiuso terzo nella sessione mattutina, mentre Lewis Hamilton – al volante della seconda Rossa – si è classificato quarto, a meno di un decimo dal compagno. Entrambi i piloti, però, hanno segnalato problemi di sottosterzo, sintomo di un assetto ancora da affinare.

Nel pomeriggio, le monoposto del Cavallino non sono riuscite a migliorare sensibilmente: Leclerc ha chiuso settimo, mentre Hamilton ha mantenuto un passo simile, senza mai insidiare realmente le McLaren, distanti circa quattro decimi.

CAOS FP2: INCIDENTI E INCENDI, 4 BANDIERE ROSSE

Le prove libere 2 sono state condizionate da una serie di interruzioni che hanno impedito a molti team di portare a termine i programmi di lavoro previsti. La sessione è stata infatti sospesa ben quattro volte.

A causare il primo lungo stop è stato il violento incidente di Jack Doohan in curva 1, forse per un malfunzionamento del DRS. A seguire, Fernando Alonso è finito in testacoda, mentre due principi d’incendio nell’erba secca delle vie di fuga hanno imposto ulteriori interruzioni.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



He is OK and out of the car#F1#JapaneseGPpic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Le sorprese del giorno: Hadjar in evidenza, Verstappen in ombra

Tra i protagonisti a sorpresa figura Isack Hadjar, autore del terzo tempo nella FP2, seppur staccato di oltre quattro decimi dalle McLaren. Prestazione incoraggiante anche per Liam Lawson, quinto, davanti a George Russell e a Charles Leclerc.

Giornata più opaca del previsto per Max Verstappen, che ha chiuso ottavo e ha faticato a trovare ritmo. Discreta la giornata per il suo nuovo compagno Yuki Tsunoda: l'idolo del pubblico giapponese ha infatti chiuso al sesto posto, a circa un decimo dal forte compagno di squadra nelle FP1, mentre nel turno di libere del pomeriggio non è riuscito a completare un giro lanciato con mescola Soft.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP GIAPPONE 2025

Le prove libere 3 del GP del Giappone 2025 di Formula 1 scatteranno nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.30 del mattino in Italia. Poi ci saranno le qualifiche, in programma dalle 8.00 di sabato 5 aprile e soprattutto la gara, che partirà alle 7.00 del mattino di domenica 6 aprile.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Suzuka e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 04/04/2025