F1 GP Giappone 2025: super Verstappen a Suzuka, poi le McLaren. Leclerc 4°, Antonelli show

SUPER MAX VERSTAPPEN ANCORA VINCENTE NEL GP GIAPPONE

Max Verstappen continua la sua striscia vincente nel GP Giappone di F1 e centra la quarta affermazione consecutiva sul circuito di Suzuka. Il campione del mondo in carica, dopo aver conquistato una pole position impeccabile in qualifica, ha gestito la corsa in modo lineare, senza mai concedere reali possibilità di attacco agli avversari.

MCLAREN CI PROVANO AI BOX

Il GP del Giappone 2025 non ha regalato particolari emozioni in pista. Il momento più rilevante si è verificato durante la prima (e di fatto unica) serie di pit-stop, quando Lando Norris ha tentato un sorpasso audace su Verstappen passando sull’erba all’uscita della corsia dei box, provando a sfruttare il cambio gomme leggermente lento da parte della Red Bull di Max. Una manovra spettacolare ma inefficace, che non ha cambiato gli equilibri della corsa: da lì in poi il campione olandese ha mantenuto comodamente il controllo della corsa senza mai doversi davvero difendere.

Lando onto the grass 😲



A heart in mouth moment for the championship leader at Suzuka!

Alle spalle del pilota della Red Bull, troviamo dunque le due McLaren, che erano arrivate a Suzuka da grandi favorite forti delle due vittorie di Melbourne e Shanghai e delle ottime impressioni già mostrate nelle prove libere. Norris chiude infatti secondo a 1.4 secondi di ritardo da Verstappen, con il compagno Oscar Piastri subito dietro e anzi apparso forse complessivamente più veloce nelle fasi finali del GP.

LECLERC QUARTO, HAMILTON SETTIMO: FERRARI ANCORA DELUDENTI

Dietro al trio di testa, Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, ma il distacco di 16 secondi dal vincitore testimonia le difficoltà della Rossa su un tracciato tecnico come quello di Suzuka.

Quinta posizione per George Russell su Mercedes, seguito da un brillante Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una prestazione che conferma la sua impressionante crescita. Il talentuoso 18enne pilota italiano ha stabilito due primati importanti: è il leader di un GP più giovane della storia (approfittando di una strategia che lo ha portato a ritardare il cambio gomme) e anche il più giovane della storia della F1 a siglare un giro più veloce in gara.

Kimi was leaving nothing on the table at Suzuka 🔥

Gara sottotono per Lewis Hamilton, settimo al traguardo con quasi 15 secondi di distacco dal compagno di squadra e dietro anche al rookie Antonelli nonostante una strategia d'attacco che gli avrebbe dovuto permettere di andare forte nella parte finale della gara approfittando di un nuovo set di gomme Medium. Il sette volte campione del mondo è infatti partito con le Hard, al contrario di tutti i rivali che hanno scelto la tattica più ''tradizionale'' di un primo stint con le Pirelli ''gialle''.

GLI ALTRI: PRIMI PUNTI PER HADJAR, DELUSIONE TSUNODA

Chiudono la zona punti Isack Hadjar, che raccoglie così i suoi primi punti in carriera in Formula 1, seguito da Alex Albon e Oliver Bearman, autore di una corsa solida e priva di errori.

Non sorride invece Yuki Tsunoda, da poco promosso in Red Bull al posto di Liam Lawson: il giovane pilota giapponese, al volante della Red Bull con cui il compagno Verstappen ha vinto il GP ha chiuso solo 12° e quindi fuori dai punti sul circuito di casa suo e della Honda. Come magra consolazione c'è quantomeno l'aver battuto il rivale Lawson, solo 17° con la Racing Bulls.

Bringing in the points 🔥



Here's your top ten from today's Japanese Grand Prix 🇯🇵

CALENDARIO F1: SI RIPARTE SUBITO CON IL GP BAHRAIN

Archiviato il weekend giapponese, la Formula 1 si prepara al prossimo appuntamento in programma già tra sette giorni in Bahrain, sulla pista di Sakhir dove si sono svolti i test pre-stagionali. Una nuova occasione per verificare i rapporti di forza al vertice tra Red Bull e McLaren, con la Ferrari che spera negli aggiornamenti tecnici per invertire la rotta di un inizio di stagione oggettivamente molto al di sotto delle attese.

Pubblicato da Alessio Ricci, 06/04/2025