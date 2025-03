Lando Norris doma Verstappen e il caos meteo, GP Australia da incubo per la Ferrari

GP AUSTRALIA F1, LANDO NORRIS DOMA IL CAOS

Il Mondiale di Formula 1 2025 si è aperto con un GP d’Australia ricco di emozioni, caratterizzato da pioggia, incidenti e strategie al limite. A trionfare sul circuito di Melbourne è stato Lando Norris, che ha confermato le previsioni della vigilia ma con una vittoria tutt’altro che semplice. Il britannico della McLaren ha dovuto vedersela prima con Max Verstappen, poi con il padrone di casa Oscar Piastri, e infine con l’arrivo della pioggia battente, che ha rimescolato le carte nel finale.

A brillare sotto l’acqua è stato ancora una volta Verstappen, capace di sfidare Norris nonostante una Red Bull inferiore in prestazioni. Alla fine, il tre volte campione del mondo ha chiuso in seconda posizione, seguito da George Russell, terzo al traguardo con la sua Mercedes. L'inglese, quasi mai inquadrato dalle telecamere, è stato molto bravo a non commettere errori nonostante le condizioni dell'asfalto molto insidiose, centrando un podio insperato.

Sfortunato protagonista di giornata è stato invece Oscar Piastri: l'australiano è stato tradito dalla pioggia mentre si trovava in pista con gomme d'asciutto e ha per questo perso la possibilità di centrare una storica doppietta per il team di Woking dopo essere andato in testacoda.

CRISI FERRARI, MELBOURNE DA DIMENTICARE PER LECLERC E HAMILTON

Il GP d’Australia 2025 ha messo in evidenza le difficoltà della Ferrari, incapace di essere competitiva sia in qualifica sull'asciutto sia in gara sul bagnato. Charles Leclerc ha faticato per tutta la corsa a trovare il ritmo, non riuscendo a tenere il passo delle McLaren e della Red Bull di Verstappen, ma neppure della Mercedes di Russell. Alla fine il monegasco ha chiuso addirittura ottavo, per via di una strategia sbagliata ma anche di un testacoda che gli ha fatto perdere tempo e posizioni.

Ancora peggio è andata a Lewis Hamilton, quasi irriconoscibile al debutto con la scuderia di Maranello considerando che è storicamente uno dei piloti più competitivi sul bagnato: il sette volte campione del mondo ha chiuso la corsa al decimo posto, bloccato per tutto il GP dietro alla Williams di Albon e sorpassato all'ultimo giro dalla McLaren di Piastri (video sotto).

You don't see drivers going around the outside of Lewis Hamilton very often! 😱



An impressive final lap overtake from @OscarPiastri 🙌#F1#AusGPpic.twitter.com/ExoIhXuonO — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

In generale, è un weekend da dimenticare per la Rossa.Le strategie del muretto box sono apparse confuse, con i piloti rimasti troppo a lungo con gomme slick su pista bagnata e che per questo hanno perso ulteriore terreno rispetto ai rivali. Un risultato che, al netto delle indecisioni strategiche, solleva interrogativi sulla competitività della SF-25, soprattutto considerando le aspettative di inizio stagione.

KIMI ANTONELLI BRILLA AL DEBUTTO IN F1

Tra le note più positive del weekend c’è la prestazione di Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso al quarto posto al debutto in Formula 1 con la Mercedes. Nonostante un testacoda iniziale, il giovane talento italiano ha mostrato grande velocità e maturità, battagliando alla pari con piloti più esperti.

Arrivato al traguardo quarto e poi retrocesso al quinto posto a causa di una penalità, il 18enne bolognese ha infine recuperato il quarto piazzamento. Il team di Toto Wolff ha infatti chiesto e ottenuto la revisione del giudizio dei commissari, che hanno accolto il ricorso.

LA CRONACA DEL GP AUSTRALIA: I TRE MOMENTI CHIAVE

La gara di Formula 1 a Melbourne si è sviluppata in tre momenti chiave:

Partenza su pista bagnata . Il duello tra Norris, Verstappen e Piastri ha acceso la prima parte della corsa. Un errore di Verstappen, autore di uno splendido sorpasso su Piastri al via (video sotto), ha permesso alle due McLaren di prendere il comando, con Piastri a inseguire il compagno di squadra.

. Il duello tra Norris, Verstappen e Piastri ha acceso la prima parte della corsa. Un errore di Verstappen, autore di uno splendido sorpasso su Piastri al via (video sotto), ha permesso alle due McLaren di prendere il comando, con Piastri a inseguire il compagno di squadra. Intervento della Safety Car . L’incidente di Fernando Alonso ha portato all’ingresso della Safety Car. I team hanno colto l’occasione per montare le gomme slick, ma la pioggia in arrivo ha mantenuto alta l’incertezza sulle strategie.

. L’incidente di Fernando Alonso ha portato all’ingresso della Safety Car. I team hanno colto l’occasione per montare le gomme slick, ma la pioggia in arrivo ha mantenuto alta l’incertezza sulle strategie. Finale sotto la pioggia. Il nuovo temporale in arrivo ha costretto i piloti a gestire un finale caotico. Oscar Piastri, in lotta per il podio e anzi apparso per lunghi tratti di gara più veloce del compagno Norris, ha pagato con un testacoda l'arrivo della pioggia, scivolando in coda al gruppo. Al contrario, Norris e Verstappen hanno saputo adattarsi meglio, consolidando le loro posizioni sul podio.

Finding the grip! 🙌



A great getaway for Max Verstappen at the very start of the race 💨#F1#AusGPpic.twitter.com/VbTH1FaowI — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Sorpresa Albon, tante delusioni

Anche Alex Albon ha impressionato con una gara solida, portando la Williams al quinto posto dopo aver resistito agli attacchi di Hamilton per gran parte della corsa.

Brutta giornata, invece, per tutti i giovani debuttanti, ad eccezione del già citato Antonelli. Isack Hadjar si è ritirato dopo un'incidente nel giro di formazione, con anche Jack Doohan e Gabriel Bortoleto fuori dai giochi dopo un'impatto contro le barriere. Oliver Bearman è invece arrivato ultimo e staccato dal gruppo.

Deludono in realtà anche i piloti più esperti: Carlos Sainz è finito contro il muro nel primo giro, perdendo il controllo della sua Williams in regime di Safety Car, mentre Fernando Alonso ha causato la seconda neutralizzazione della gara picchiando sulle barriere in curva-6.

UN MONDIALE F1 2025 TUTTO DA SEGUIRE

Il Gran Premio d’Australia 2025 (qui i risultati completi e le classifiche mondiali dopo il primo weekend della stagione) ha offerto un assaggio di quello che potrebbe essere un Mondiale incerto e combattuto, seppur con la conferma del pronostico che vede la McLaren in vantaggio rispetto ai rivali. Lando Norris ha vinto in modo autorevole ed è favorito per il titolo, ma guai a dare per vinto Max Verstappen che resta una minaccia concreta, specialmente in condizioni difficili.

La Ferrari, invece, esce da Melbourne con molte incognite, mentre emergono nuovi protagonisti come Kimi Antonelli e Alex Albon. Il prossimo appuntamento, di scena già nel weekend del 23 marzo sulla pista di Shanghai, in Cina, sarà cruciale per capire i reali valori in pista e chi potrà davvero lottare (e chi no) per il titolo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 16/03/2025