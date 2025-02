F1 Test Bahrain 2025: Norris al comando nel primo giorno di prove, equilibrio tra i big

La F1 scende in pista in Bahrain per il primo giorno di test invernali del Mondiale 2025: Norris al top, Leclerc 4°, Hamilton così così...

La Formula 1 ha ufficialmente acceso i motori per la stagione 2025 con la prima giornata di test invernali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Il protagonista del Day-1 è stato Lando Norris, che ha chiuso in testa alla classifica fermando il cronometro sull'1:30.430. Un tempo nettamente più veloce rispetto al miglior riferimento dello scorso anno, quando Max Verstappen aveva registrato 1:31.344 con la stessa mescola di gomme medie C3).

Miglioramenti tecnici e condizioni meteo

L'incremento delle prestazioni è attribuibile ai progressi tecnologici e aerodinamici delle monoposto rispetto a dodici mesi fa, ma anche alle condizioni climatiche favorevoli. Una Sakhir insolitamente nuvolosa e con temperature più fresche ha permesso ai team di sviluppare performance superiori rispetto agli standard abituali del Bahrain.

Non senza un piccolo imprevisto: un blackout all'impianto di illuminazione ha costretto gli organizzatori a prolungare la sessione di test F1 in Bahrain un'ora, fino alle 18:00 italiane. Nonostante l’interruzione, i team hanno portato avanti il loro programma di lavoro, raccogliendo dati preziosi in vista dell’inizio della stagione.

McLaren in evidenza, equilibrio tra con Ferrari, Mercedes e Red Bull

Sebbene i tempi registrati nei test abbiano un valore relativo, la McLaren ha messo in mostra il suo potenziale, con Norris che ha confermato le aspettative della vigilia. La scuderia di Woking sembra essere tra le principali candidate per un ruolo da protagonista in questo inizio di stagione.

A dimostrazione dell’equilibrio tra i top team, le prime quattro posizioni della classifica sono occupate dai quattro team di riferimento:

George Russell (Mercedes) ha chiuso al secondo posto

(Mercedes) ha chiuso al secondo posto Max Verstappen (Red Bull) si è piazzato terzo, con un ritardo di 244 millesimi da Norris

(Red Bull) si è piazzato terzo, con un ritardo di 244 millesimi da Norris Charles Leclerc (Ferrari) ha ottenuto il quarto tempo, a quasi mezzo secondo dalla vetta

Leclerc ha seguito un programma di lavoro differente, girando a basso carico di benzina solo all’inizio del turno, a differenza di Norris che ha segnato il suo miglior tempo nel finale, quando la pista era più gommata e veloce.

Antonelli al top al mattino, Hamilton in chiaroscuro

In quinta posizione troviamo Carlos Sainz con la Williams, seguito da Pierre Gasly sull'Alpine. Il migliore tra i piloti che hanno girato nella sessione mattutina è stato Andrea Kimi Antonelli, settimo nella classifica combinata, con poco meno di un secondo di distacco da Norris.

Esordio in chiaroscuro con la Rossa per Lewis Hamilton, che ha chiuso tredicesimo a 1.4 secondi dal miglior tempo. Il sette volte campione del mondo ha incontrato alcune difficoltà nel gestire una Ferrari SF-25 inizialmente nervosa, ma migliorata nel pomeriggio con Leclerc al volante.

F1 Test Bahrain 2025, risultati Day-1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri Gomme 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:30.430 52 C3 2 George Russell Mercedes 1:30.587 +0.157 70 C3 3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:30.674 +0.244 74 C3 4 Charles Leclerc Ferrari 1:30.878 +0.448 71 C3 5 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:30.955 +0.525 68 C3 6 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:31.353 +0.923 72 C3 7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:31.428 +0.998 78 C3 8 Liam Lawson Red Bull-Honda RBPT 1:31.560 +1.130 58 C3 9 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:31.573 +1.143 63 C3 10 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:31.610 +1.180 78 C3 11 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:31.631 +1.201 76 C3 12 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:31.690 +1.260 59 C2 13 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.834 +1.404 70 C3 14 Jack Doohan Alpine-Renault 1:31.841 +1.411 68 C3 15 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:31.874 +1.444 46 C3 16 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:31.949 +1.519 42 C3 17 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:32.084 +1.654 66 C3 18 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.169 +1.739 55 C3 19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:33.600 +3.170 88 C3 20 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:35.522 +5.092 72 C2

Prossimi Appuntamenti

I test della F1 in Bahrain proseguiranno domani, giovedì 27 febbraio 2025, con un'altra intensa giornata di lavoro per piloti e team. Le squadre avranno a disposizione altre otto ore di prove - dalle 8.00 alle 17.00 italiane, con un'ora di pausa pranzo tra le 12.00 e le 13.00 - per affinare ulteriormente la conoscenza delle macchine in vista del primo Gran Premio della stagione, il GP d'Australia, in programma il 16 marzo 2025.

