F1 GP Australia 2025, Melbourne: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP AUSTRALIA 2025

La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa a Melbourne per il GP d'Australia che apre la stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino dell'Albert Park.

RISULTATI GP AUSTRALIA 2025

Domenica 16 marzo ore 05.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 15 marzo, ore 06.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 15 marzo, ore 02.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 14 marzo, ore 06.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

È il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, il più veloce nella calda e assolata sessione di FP2 del GP Australia 2025. Il monegasco, che ha ben figurato anche nelle prove sul ritmo gara, evidenziando una possibile lotta per la vittoria tra Ferrari e McLaren, precede Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto posto per la sorpresa Yuki Tsunoda su Racing Bulls, che chiude davanti a un Lewis Hamilton ancora alla ricerca del giusto feeling al volante della SF-25.

Soffre anche la Red Bull con il campione del mondo Max Verstappen solo settimo a oltre sei decimi dalla vetta, e Liam Lawson addirittura 17°, alle spalle dell'italiano Andrea Kimi Antonelli su Mercedes. Nessun giro per Oliver Bearman, con i meccanici della Haas che non hanno fatto in tempo a riparare la macchina dopo l'incidente delle FP1.

FP2 Melbourne, la classifica

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.439 32 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.563 +0.124s 30 3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.580 +0.141s 30 4 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:16.784 +0.345s 29 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.859 +0.420s 31 6 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:17.019 +0.580s 30 7 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:17.063 +0.624s 22 8 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:17.161 +0.722s 24 9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.279 +0.840s 28 10 George Russell Mercedes 1:17.282 +0.843s 30 11 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:17.302 +0.863s 30 12 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:17.302 +0.863s 28 13 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.330 +0.891s 27 14 Jack Doohan Alpine-Renault 1:17.394 +0.955s 30 15 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.493 +1.054s 30 16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:17.634 +1.195s 31 17 Liam Lawson Red Bull-Honda RBPT 1:17.640 +1.201s 30 18 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:17.847 +1.408s 29 19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:18.034 +1.595s 31 20 Oliver Bearman Haas-Ferrari No tempo 0

Venerdì 14 marzo, ore 02.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Lando Norris si prende il miglior tempo alla fine delle prove libere 1 del GP d'Australia 2025 che danno ufficialmente il via alla stagione 2025 di Formula 1. Il pilota inglese della McLaren conferma di essere tra i favoriti per la vittoria del weekend e del titolo, chiudendo il primo turno di test davanti alla sorprendente Williams di Carlos Sainz e alla Ferrari di Charles Leclerc. Solo 12° Lewis Hamilton, che si è lamentato per non riuscire a ''far girare'' la sua SF-25 denunciando via radio un po' di problemi di assetto.

Chiudono la top-5 Oscar Piastri e il campione del mondo Max Verstappen. Da segnalare le due interruzioni della sessione, che si è fermata per via dello sporco portato sull'asfalto da Jack Doohan dopo un'escursione fuori pista e poi anche per via dell'incidente - per fortuna senza conseguenze fisiche - di Oliver Bearman, che ha distrutto la sua Haas contro le barriere all'uscita da curva-10.

FP1 Melbourne, la classifica

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.252 21 2 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:17.401 +0.149 25 3 Charles Leclerc Ferrari 1:17.461 +0.209 21 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.670 +0.418 20 5 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:17.696 +0.444 21 6 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:17.713 +0.461 18 7 George Russell Mercedes 1:17.716 +0.464 26 8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.736 +0.484 23 9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:17.847 +0.595 25 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.057 +0.805 20 11 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:18.061 +0.809 23 12 Lewis Hamilton Ferrari 1:18.071 +0.819 20 13 Jack Doohan Alpine-Renault 1:18.232 +0.980 20 14 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:18.390 +1.138 25 15 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:18.438 +1.186 22 16 Liam Lawson Red Bull-Honda RBPT 1:18.455 +1.203 22 17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.505 +1.253 23 18 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:18.586 +1.334 18 19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:19.139 +1.887 16 20 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:19.312 +2.060 12

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito dell'Albert Park di Melbourne dove si disputa il GP d'Australia, primo round della stagione 2025 di Formula 1.

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/03/2025