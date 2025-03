F1 GP Australia 2025, le pagelle di Melbourne

Le pagelle di MotorBox dopo il GP d'Australia 2025 a Melbourne: Norris over the top, ma anche Antonelli. Il solito Max. Leclerc e Hamilton: weekend da dimenticare!

Le pagelle della prima gara dell'anno: il Gran Premio d'Australia sul tracciato del Melbourne Park. Norris over the top, ma anche Antonelli, che debutto! Il solito Max, Leclerc e Hamilton, giornate da dimenticare (non del tutto per colpa loro). Piastri, errore pagato caro. Bravi Stroll e Hulkenberg! Di seguito i nostri voti ai 20 piloti protagonisti del primo appuntamento dell'anno.

LANDO NORRIS - VOTO 9,5 - Il fuoripista nelle fasi finali di gara non è un errore, è un'inevitabile conseguenza di una situazione che, però, Lando ha gestito bene, recuperando e limitando Max nel finale.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 - La sensazione è che il limite fosse solo la sua auto. Ciò nonostante è rimasto semper con quei due diavoli arancioni, non sbagliando quando contava e finendo incollato a Norris.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7,5 - Ha il grande pregio di non aver sbagliato nulla nel giorno in cui tutti, o quasi, hanno sbagliato qualcosa. Il podio è stato una conseguenza di ciò e un segnale di maggiore maturità.

ANDREA KIMI ANTONELLI - VOTO 9,5 - Qualifiche a parte, è stato eccezionale, rimediando a un testacoda e condendo l'esordio in F1 con una rimonta da ricordare. Il ragazzo ha 18 anni, ricordiamo.

ALEXANDER ALBON - VOTO 8 - Quarto o quinto non conta, la bella notizia è che la sua macchina va veloce, anche più di quella di altri team e senza tanti proclami, e lui la fa andare ancora più veloce. Bravo!

OSCAR PIASTRI - VOTO 5 - Stava facendo una bella gara e quello svarione sull'erba non è da imputare a lui neanche al 100%. Può capitare, ma il compagno, a differenza sua, l'ha raddrizzata. Lui no, finendo nono.

CHARLES LECLERC - VOTO 5 - Se le scelte strategiche fossero state imposte dai box sarebbe stato diverso, ma è lui che è voluto restare in pista un giro in più e ne ha pagato le conseguenze a caro prezzo.

LEWIS HAMILTON - VOTO 5,5 - Il passo mancava (brutale il sorpasso di Leclerc) e sul bagnato non fa più la differenza. Di contro non ha fatto errori e si è fidato della strategia del team che gli rovina la giornata.

I voti degli altri

LANCE STROLL - VOTO 7,5 - Non si è visto tutta la gara, sapete perché? Perché non ha commesso errori!

NICO HULKENBERG - VOTO 8 - Quando piove sbaglia raramente. Settimo con una Sauber è tanta roba.

PIERRE GASLY - VOTO 6,5 - Perde la top 10 per un niente, ma la sua prestazione non è tutta da buttare

YUKI TSUNODA - VOTO 6,5 - Stava coronando un gran weekend, peccato che copia la strategia Ferrari...

LIAM LAWSON - VOTO 4 - Un rientro negativo è dir poco: da P19 all'errore in gara. Ci si rivede in Cina.

ESTEBAN OCON - VOTO 6 - 13° davanti al compagno di team. Fosse rimasto in pista con le intermedie...

OLIVER BEARMAN - VOTO 5,5 - Un ritorno al volante complicato, vale lo stesso che per il compagno.

GABRIEL BORTOLETO - VOTO 4 - Ha comesso un errore in rettilineo, demolendo l'auto e il suo voto.

JACK DOOHAN - VOTO 4 - Perde l'auto in rettilineo e fa la fine di 2/3 dei rookie di Melbourne.

FERNANDO ALONSO - VOTO 5 - Sfortunato a trovare ghiaia in pista, ma non stava certo brillando.

CARLOS SAINZ - VOTO 3 - Va bene tutto, ma andare a muro in regime di Safety Car non gli fa onore.

ISACK HADJAR - VOTO 3 - Fa tenerezza vederlo disperarsi dopo l'uscita nel giro di formazione. Si rifarà.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/03/2025