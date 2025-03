La Ferrari scende in piazza con Leclerc e Hamilton: i dettagli dell'evento F1 a Milano

Ferrari scalda i motori: Leclerc e Hamilton a Milano per un evento imperdibile

L'attesa per la nuova stagione di Formula 1 è agli sgoccioli, e la Scuderia Ferrari ha deciso di regalare ai tifosi un evento speciale prima della partenza per il Gran Premio d'Australia. Giovedì 6 marzo, piazza Castello a Milano sarà il palcoscenico della ''Drivers' Presentation by UniCredit'', un appuntamento esclusivo che vedrà protagonisti Charles Leclerc, Lewis Hamilton e il Team Principal Frederic Vasseur.

Uno spettacolo per i tifosi del Cavallino

A partire dalle ore 16, i tifosi potranno immergersi nell'atmosfera Ferrari con un DJ set e con l'esposizione di due monoposto storiche della Scuderia. L'evento entrerà nel vivo alle 17, quando sul palco saliranno i protagonisti di casa Ferrari, accompagnati dalle voci di Sky Sport F1, che è media partner dell'evento: ad animare la piazza ci saranno infatti Carlo Vanzini, Vicky Piria, Davide Camicioli, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Il momento clou arriverà con l'attesa presentazione del team, con il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc che risponderanno alle domande dei tifosi e condivideranno le emozioni della vigilia della stagione.

Dove seguire l'evento

Per chi non potrà essere fisicamente presente in piazza Castello, la ''Drivers' Presentation by UniCredit'' sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW, oltre che gratuitamente anche per i non abbonati al servizio, su skysport.it, YouTube e TikTok. Inoltre, per chi preferisce la TV in chiaro, sarà disponibile una differita su TV8.

Meet & Greet con Sky Sport F1

L'evento Ferrari non sarà l'unico appuntamento della giornata per gli appassionati di motori. Dalle 11 alle 12, presso il flagship store Sky in via Torino 66/68 a Milano, i tifosi potranno incontrare il team di Sky Sport F1 in un meet & greet speciale. Un'occasione unica per chiacchierare con i volti noti del paddock e respirare l'adrenalina della stagione che sta per iniziare.

Un’occasione imperdibile per i tifosi

La presentazione dei piloti Ferrari rappresenta un'opportunità straordinaria per tutti gli appassionati della Rossa. Oltre a vedere dal vivo i protagonisti del Mondiale 2025, sarà possibile trasmettere il proprio entusiasmo alla squadra dopo i test F1 in Bahrain e alla vigilia della grande sfida mondiale che partirà la settimana successiva dall'Australia. L’accesso all’evento sarà gratis e libero fino al raggiungimento della capienza massima della piazza, con maxischermi posizionati nelle vie adiacenti per permettere a tutti di vivere l'emozione del momento.

Il countdown per la stagione di Formula 1 è ufficialmente iniziato, e la Ferrari è pronta a partire con il massimo supporto dei suoi tifosi. Non resta che segnare la data in calendario e prepararsi a un evento indimenticabile a tinte rosse!

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/03/2025