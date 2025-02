F1 test Bahrain 2025, Day-3: Mercedes chiude al top, la McLaren convince nelle simulazioni

Cala il sipario sui test F1 in Bahrain con l’ultimo giorno di prove a Sakhir che vede la Mercedes davanti a tutti. George Russell ha firmato il miglior tempo in 1:29.545 su gomme Medium C3, battendo di appena 21 millesimi Max Verstappen, anch’egli su mescola C3.

Il campione del mondo in carica, peraltro, ha anche provato le prime novità aerodinamiche sulle RB21, effettuando delle prove comparative con i pezzi che la Red Bull aveva pensato di portare in pista più avanti nel corso della stagione.

Terza posizione per Alexander Albon, staccato di circa mezzo secondo dal leader, ma con gomme C4 (più morbide e quindi teoricamente più performanti) nel suo giro più veloce. Giornata tutto sommato regolare e senza incidenti di rilievo, fatta eccezione per due interruzioni piuttosto singolari: una causata dalla rottura di un vetro nella cabina dei commissari sul rettilineo di partenza e l’altra da… un pullman finito per errore vicino alla pista.

McLaren impressiona: Piastri domina le simulazioni gara

Oltre ai tempi sul giro secco, l’attenzione degli addetti ai lavori si è concentrata sulle simulazioni di gara, e qui è stata la McLaren a far parlare di sé. Dopo il buon passo mostrato ieri da Lando Norris, oggi è stato Oscar Piastri a sorprendere per costanza di rendimento sui long run.

L’australiano ha completato una simulazione gara di 57-58 giri con tempi solidi e regolari, ribadendo il pronostico che vede la MCL39 come la vera macchina da battere alla vigilia della stagione 2025.

Anche oggi, come tipicamente succede per i team in grande fiducia, la scuderia inglese non ha invece spinto sul giro secco, nascondendosi rispetto ai rivali: Norris, impegnato in pista al mattino, ha chiuso con l'11° tempo assoluto mentre Piastri non è andato oltre il quarto posto.

Ferrari, segnali contrastanti: Hamilton in difficoltà?

La Ferrari continua a lanciare segnali misti. Charles Leclerc aveva iniziato bene la giornata piazzandosi davanti a tutti al mattino, seppur con un margine minimo su Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris. Tuttavia, nel pomeriggio, è stato Lewis Hamilton a prendere il volante per la simulazione di gara, ma il sette volte iridato non ha convinto.

Il passo della SF-25 non è stato all’altezza delle aspettative, tanto che il muretto Ferrari ha preferito richiamare Sir Lewis ai box per lavorare sull’assetto e interrompere la simulazione. Il sette volte campione del mondo ha quindi completato solo 47 giri, risultando tra i piloti meno attivi della giornata. Peggio di lui solo Stroll (34 giri), debilitato da un malessere, e il rookie Bortoleto (35 giri).

F1 test Bahrain 2025, risultati day-3

Questa la classifica al termine della terza e ultima giornata di prove in pista a Sakhir:

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri Gomme 1 George Russell Mercedes 1:29.545 90 C3 2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:29.566 +0.021 81 C3 3 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:29.650 +0.105 136 C4 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:29.940 +0.395 84 C3 5 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:30.040 +0.495 83 C3 6 Lewis Hamilton Ferrari 1:30.345 +0.800 47 C4 7 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:30.497 +0.952 86 C3 8 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:30.728 +1.183 102 C4 9 Charles Leclerc Ferrari 1:30.811 +1.266 66 C3 10 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:30.888 +1.343 61 C3 11 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:30.943 +1.398 57 C3 12 Jack Doohan Alpine-Renault 1:31.239 +1.694 61 C3 13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:31.699 +2.154 34 C3 14 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:31.726 +2.181 68 C3 15 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:31.761 +2.216 73 C3 16 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.084 +2.539 82 C3 17 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:32.147 +2.602 35 C3 18 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:32.361 +2.816 59 C3

Prossima tappa: GP Australia 2025

Con i test in Bahrain ormai in archivio, i team di F1 si preparano all’analisi dei dati raccolti prima di spedire vetture e materiali a Melbourne. Il GP Australia 2025 sarà infatti il primo appuntamento ufficiale della stagione e si correrà nel weekend del 16 marzo.

Sarà proprio all’Albert Park che arriveranno i primi verdetti della stagione. La Mercedes e Red Bull sono davvero tornata competitiva? La McLaren può puntare a dominare la scena, come sembrerebbe dai primi dati raccolti nei test F1 in Bahrain? E la Ferrari, riuscirà prima della gara inaugurale a trovare una quadra ai (comprensibili, viste le tante novità) problemi di bilanciamento della SF-25?

Le risposte tra due settimane...

Pubblicato da Alessio Ricci, 28/02/2025