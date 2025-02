Test F1 Bahrain 2025, Day-2: Sainz il più veloce, Ferrari insegue ma occhio alla McLaren...

La seconda giornata di test F1 in Bahrain si chiude con Carlos Sainz davanti a tutti. Il pilota spagnolo, ora al volante della Williams, ha registrato il miglior tempo con un 1:29.348, avvicinandosi a solo un decimo e mezzo dal tempo della pole position di Max Verstappen nel GP del Bahrain dello scorso anno. Un risultato che conferma l'ottima forma di Sainz, unico - insieme a Liam Lawson, che però è rimasto a lungo ai box per qualche problemino di troppo sulla sua Red Bull - a girare per entrambe le sessioni senza cedere il volante al compagno di squadra. Per lui, i test precampionato finiscono qui: tornerà in pista solo a Melbourne, il 16 marzo in Australia per il primo GP della stagione.

Hamilton e Leclerc inseguono, bene Mercedes con Russell e Antonelli

Subito dietro Sainz, la Ferrari si mette in mostra con un buon passo: Lewis Hamilton, alla sua seconda giornata ufficiale in rosso, chiude secondo con un tempo di 1:29.379, a soli 31 millesimi dalla vetta. Poco più attardato Charles Leclerc, che nel pomeriggio ha fermato il cronometro a 1:29.431, pagando 83 millesimi dall'ex compagno di squadra.

Anche la Mercedes si fa notare: George Russell, in azione al mattino, segna un 1:29.778, chiudendo quarto con quattro decimi di ritardo da Sainz. Andrea Kimi Antonelli non si lascia intimorire e chiude in quinta posizione a pochi millesimi dal compagno di squadra, dimostrando una crescita costante.

McLaren lavora sotto traccia, ma Norris fa paura nel ritmo gara

Chi invece ha preferito nascondere le proprie carte è stata la McLaren. Oscar Piastri (mattino) e Lando Norris (pomeriggio) non hanno cercato il tempo sul giro secco, optando per un programma più orientato sulle simulazioni di gara. E proprio qui Norris ha stupito: il suo passo è stato nettamente superiore rispetto a quello di Verstappen nel GP del Bahrain 2024, con un degrado gomme praticamente nullo. Una prestazione che potrebbe far tremare la concorrenza in vista dell'esordio stagionale.

Meno incoraggiante, invece, il long run di Charles Leclerc, che ha mostrato qualche difficoltà nel gestire la nuova Ferrari SF-25. Un aspetto su cui il team di Maranello, che ha comunque cambiato molto rispetto ai rivali (a cominciare dalla nuova sospensione anteriore), avrà tempo di lavorare per evitare brutte sorprese in gara.

F1 Test Bahrain 2025, risultati Day-2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri Gomme 1 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:29.348 127 C3 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.379 +0.031 45 C3 3 Charles Leclerc Ferrari 1:29.431 +0.083 83 C3 4 George Russell Mercedes 1:29.778 +0.430 71 C3 5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:29.784 +0.436 87 C3 6 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:30.229 +0.881 57 C3 7 Liam Lawson Red Bull-Honda RBPT 1:30.252 +0.904 91 C3 8 Jack Doohan Alpine-Renault 1:30.368 +1.020 80 C3 9 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:30.430 +1.082 40 C3 10 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:30.675 +1.327 94 C3 11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:30.700 +1.352 45 C3 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:30.793 +1.445 46 C3 13 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:30.821 +1.473 44 C3 14 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:30.882 +1.534 77 C3 15 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:31.057 +1.709 80 C2 16 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:31.457 +2.109 56 C3 17 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:33.071 +3.723 69 C3 18 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:34.372 +5.024 66 C2

Test Sakhir, il programma dell'ultima giornata

Con due giornate già alle spalle, il precampionato 2025 entra nella sua fase conclusiva. Venerdì 28 febbraio, i team torneranno in pista a Sakhir per l'ultima sessione di test, con otto ore a disposizione: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (ora italiana) che sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky e NOW. Sarà un'occasione cruciale per raccogliere gli ultimi dati e fare un primo bilancio prima del debutto stagionale in Australia.

