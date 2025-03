McLaren super nella Q3 del GP Australia: Norris in pole davanti a Piastri, Ferrari flop!

QUALIFICHE GP AUSTRALIA, MCLAREN DOMINA

Lando Norris ha conquistato la pole position nel GP Australia 2025, chiudendo un giro straordinario in 1:15.096. Il pilota britannico ha superato il compagno di squadra Oscar Piastri per appena 84 millesimi di secondo regalando alla McLaren una prima fila tutta ''papaya'' nella gara d’apertura della stagione di Formula 1.

📻 ''Not a bad way to start the year''



Kicking off the season with a front-row lockout for @McLaren 🟠#F1#AusGPpic.twitter.com/XuayZNbDD1 — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

McLaren al comando: Norris e Piastri in prima fila

La sessione di qualifiche è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. Max Verstappen aveva inizialmente ottenuto la pole provvisoria in Q3, ma Oscar Piastri, davanti al pubblico di casa, ha sorpreso tutti battendo il tempo del campione del mondo per quattro decimi. Tuttavia, la gioia dell’australiano è durata poco: Norris ha alzato ulteriormente l’asticella con un giro impeccabile, assicurandosi la pole nell'ultimo giro veloce del sabato caldo e nuvoloso di Melbourne.

Celebrating pole number 1 for 2025 ☝️



How many more can Lando Norris secure this season? 👀#F1#AusGPpic.twitter.com/7s4wTzJEtj — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

FERRARI, CHE FLOP! LECLERC È 7°, HAMILTON 8°

Segnali decisamente deludenti per la Ferrari, specie dopo le buone impressioni raccolte dai piloti nelle FP2 del venerdì di Melbourne. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno infatti chiuso rispettivamente in settima e ottava posizione.

La sessione di qualifiche della scuderia di Maranello non è stata priva di difficoltà, lasciando qualche interrogativo sulle possibilità di recupero in gara. In generale, i due piloti hanno lamentato qualche problema di troppo in termini di bilanciamento e di assetto, con il sette volte campione del mondo che si è lentamente avvicinato al compagno di squadra man mano che ha preso confidenza con la SF-25.

Il distacco dalla McLaren è però preoccupante: pur non essendo riusciti a ottimizzare le prestazioni in Q3, i due piloti di Maranello sono staccati rispettivamente di sei decimi e mezzo e di 877 millesimi. Non l'inizio che ci si aspettava, per quanto il Mondiale di Formula 1 è lunghissimo e i cambiamenti nei rapporti di forza saranno numerosi.

Not the smoothest of Qualis for the team, we’ll bring the fight tomorrow 💪 pic.twitter.com/IcgQHoShen — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 15, 2025

Verstappen 3°, Russell e Tsunoda in top-5

Così, il primo degli inseguitori delle McLaren è il campione del mondo in carica Max Verstappen, che scatterà dalla terza posizione puntando a sfruttare le possibili opportunità offerte da una pista che si preannuncia bagnata per via degli scrosci di pioggia attesi a Melbourne nella giornata di domenica. Il pilota Red Bull non è riuscito a contrastare la superiorità del team di Woking sul giro secco, ma ha mostrato una grande e sorprendente crescita dopo un venerdì di prove libere piuttosto deludente.

George Russell ha ottenuto il quarto posto per la Mercedes, mentre Yuki Tsunoda ha stupito con un eccellente quinto posto per la Racing Bulls, confermando i progressi del team di Faenza.

Bene la Williams: Albon brilla, Sainz in top-10

Alex Albon ha conquistato un incoraggiante sesto posto con la Williams, mentre Carlos Sainz, al debutto con la stessa scuderia inglese, ha chiuso in decima posizione. Nel mezzo, Pierre Gasly ha portato l’Alpine al nono posto.

I DELUSI DALLE QUALIFICHE DI MELBOURNE

L'Aston Martin ha faticato in qualifica, con Fernando Alonso e Lance Stroll eliminati in Q2 e che hanno chiuso la giornata rispettivamente in 12ª e 13ª posizione.

Tra i giovani piloti, Isack Hadjar (Racing Bulls) ha mancato di poco la top-10, venendo escluso dalla Q3 con l'11° tempo. Jack Doohan ha portato la sua Alpine al 14° posto, mentre Gabriel Bortoleto ha chiuso 15° nel suo esordio in F1 con la Sauber motorizzata Ferrari: il brasiliano festeggia così il suo primo GP in F1 con un sorprendente accesso in Q2.

Disastro Ollie Bearman, Kimi Antonelli e Liam Lawson

Non sorride neppure l'italiano Andrea Kimi Antonelli, che ha mancato l’accesso in Q2, chiudendo 16° a causa di un danno al fondo della sua Mercedes dopo una lieve escursione fuori pista in curva-6. Esordio complicato anche per il giovane di casa Red Bull, Liam Lawson, fuori in Q1 con il 18° tempo dopo aver perso le FP3 per via di un problema alla power unit.

Lawson OUT in Q1 ❌



That's going to be it for Liam Lawson in qualifying after making a mistake on his fast lap! 😮#F1#AusGPpic.twitter.com/SecUxfbHme — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Weekend difficilissimo per Ollie Bearman (Haas), impossibilitato a completare un giro in qualifica per un problema al cambio. Il giovane inglese di scuola Ferrari Driver Academy aveva già saltato quasi tutta la giornata di venerdì per un'incidente in FP1 e poi anche le FP3 dopo essere finito in ghiaia per un testacoda al suo primo giro veloce.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP AUSTRALIA 2025

Il GP d’Australia 2025 scatterà domenica alle ore 15:00 locali, le 5.00 del mattino in Italia. Riuscirà Norris a trasformare la pole in vittoria, o Verstappen e la Red Bull avranno la meglio? E la pioggia avrà un impatto sull'ordine d'arrivo, magari permettendo alle Ferrari di rimontare? Non resta che attendere il semaforo verde.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati e la griglia di partenza del weekend di Melbourne e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 15/03/2025