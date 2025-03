La Ferrari sogna con Charles Leclerc: è il più veloce del venerdì a Melbourne

LECLERC IL PIÙ VELOCE NELLE FP2 DEL GP AUSTRALIA

Si alza finalmente il sipario sul Mondiale 2025 di F1. E, a meritarsi i titoli del venerdì di prove libere del GP d'Australia a Melbourne è la Ferrari: il più veloce alla fine delle FP2 - e cioè della sessione solitamente più rappresentativa per condizioni della pista e per il tipo di lavoro svolto dai team, che fanno sia prove sul passo gara che simulazioni del giro da qualifica - è infatti Charles Leclerc.

Testa a testa Ferrari vs McLaren

In una giornata calda e assolata sul circuito cittadino dell'Albert Park, il monegasco ha fermato il cronometro sul tempo di 1:16.439, precedendo le due McLaren: l'idolo del pubblico di casa Oscar Piastri è infatti secondo a 124 millesimi, con il compagno di squadra Lando Norris staccato di 141 millesimi.

La Rossa comunque impressiona anche sul passo gara: nelle prove a pieno carico di benzina, Leclerc è sembrato in grado di potersela giocare ad armi pari proprio con i due piloti della McLaren, che uscivano dai tre giorni di test F1 in Bahrain da favoriti per la vittoria delle prime gare della stagione.

HAMILTON E VERSTAPPEN INSEGUONO

Solo quinto tempo invece per Lewis Hamilton, che per tutta la giornata ha denunciato un po' troppo sottosterzo e che sembra quindi ancora alla ricerca del giusto feeling al volante della sua SF-25. Il sette volte campione del mondo, apparso un po' in difficoltà rispetto al giovane e talentuoso compagno di squadra, è preceduto dalla sorpresa di giornata, il giapponese Yuki Tsunoda su Racing Bulls.

Ancora peggio è andata alla Red Bull: Max Verstappen è solo settimo e già sembra tirarsi fuori dalla lotta per la vittoria del GP d'Australia F1 a causa di una macchina che è semplicemente sembrata troppo lenta. Pretattica o realtà? Lo scopriremo prestissimo, ma intanto il compagno Liam Lawson non va oltre il 17° tempo ricominciando un po' da dove aveva lasciato il predecessore Sergio Perez nella scorsa stagione.

NORRIS COMANDA NELLE FP1

Che si possa profilare un testa a testa tra le Ferrari e la McLaren è sembrato poterlo dire anche la prima sessione di prove libere a Melbourne che, nella notte italiana, ha aperto ufficialmente la stagione 2025 di Formula 1. Il più veloce è stato Lando Norris, davanti alla Williams di Carlos Sainz (forse un po' scarico di benzina per provare al meglio il giro secco da qualifica) e a Leclerc.

Bandiera rossa per l'incidente di Bearman

Da segnalare anche le due bandiere rosse che hanno interrotto il primo turno di prove libere all'Albert Park. All'inizio della sessione i commissari hanno fermato le ostilità a causa della troppa ghiaia portata sull'asfalto da Jack Doohan, protagonista di un'escursione fuori pista in curva-6.

Nella seconda mezz'ora, è stato invece Oliver Bearman a causare la sospensione: il giovane pilota della Haas e di scuola Ferrari Driver Academy, è finito rovinosamente contro il muro distruggendo la macchina, ma fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Per effetto delle riparazioni sulla sua VF-25, il 19enne britannico non ha potuto neanche prendere parte alle FP2, accumulando così un ritardo sul programma di lavoro rispetto a tutti i rivali.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP AUSTRALIA 2025

La F1 torna in pista nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo: alle 2.30 andranno in scena le prove libere 3, mentre alle 6.00 sarà il momento clou delle qualifiche inaugurali della stagione, che ci daranno finalmente i tanto attesi primi verdetti del campionato.

Il GP d'Australia è invece in programma poco prima dell'alba di domenica 16 marzo, con la partenza fissata per le 5.00 del mattino italiano.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Melbourne e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/03/2025