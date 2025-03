F1 GP Australia 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Melbourne

LA F1 RIACCENDE I MOTORI: ECCO IL GP AUSTRALIA 2025

L'attesa è finita: la F1 torna in pista con il GP Australia 2025! La lunga pausa invernale si conclude con le 20 monoposto di Formula 1 che riaccendono i motori a Melbourne, sul circuito cittadino dell'Albert Park.

Complice un fuso orario non esattamente favorevole per gli spettatori europei, dopo qualche anno in cui era stato il tracciato di Sakhir, in Bahrain, ad aprire le danze del Mondiale, ritornano dunque le levatacce all'alba per salutare l'avvio di un nuovo campionato.

Formula 1 a caccia dei primi verdetti: occhi su Verstappen e sulle McLaren

Ed è proprio l'Australia a dare i primi verdetti di una stagione di Formula 1 che si preannuncia super combattuta.

Da un lato, riparte la caccia a un Max Verstappen che proverà a centrare il suo quinto titolo Piloti consecutivo (ha già vinto le edizioni 2021, 2022, 2023 e 2024 del Mondiale) mentre dall'altro è la McLaren - già vincitrice del campionato Costruttori 2024 dopo una bella lotta con la Ferrari - ad avere impressionato più di tutte le auto rivali nei tre giorni di test invernali in Bahrain. Lando Norris punta quindi chiaramente a migliorare il secondo posto in classifica della stagione scorsa.

Ferrari ci crede con Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Impossibile però nascondere le ambizioni della Ferrari, che si presenta ai nastri di partenza del Mondiale F1 2025 con una coppia di piloti che probabilmente è una delle più forti in griglia e, in generale, della storia delle corse.

Al confermato Charles Leclerc, da quest'anno si affianca infatti Lewis Hamilton, leggenda vivente (e... gareggiante) dello sport che viene a Maranello per chiudere la carriera e magari per centrare l'ottavo titolo Piloti che gli permetterebbe di superare Michael Schumacher (fermo a quota 7).

LINK UTILI - GP AUSTRALIA 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Australia 2025.

Come detto, seguire in diretta il GP d'Australia 2025 sarà un'impresa da veri appassionati di Formula 1, chiamati a grandi levatacce nel corso del weekend per seguire live l'azione in pista a Melbourne. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito cittadino dell'Albert Park.

Venerdì 14 marzo

Prove libere 1 : 2.30 – 3.30

: 2.30 – 3.30 Prove libere 2: 6.00 – 7.00

Sabato 15 marzo

Prove libere 3 : 2.30 – 3.30

: 2.30 – 3.30 Qualifiche: 6.00 – 7.00

Domenica 16 marzo

Gara: 5.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Le qualifiche e la gara (ma non i tre turni di prove libere) saranno comunque visibili in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 15 marzo, ore 13.30

: sabato 15 marzo, ore 13.30 Gara: domenica 16 marzo, ore 14.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista cittadina dell'Albert Park, a Melbourne, in cui si disputa il GP d'Australia 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, la pista lunga 5.278 metri rientra nella categoria dei circuiti di media severità sugli impianti frenanti. In una scala da 1 a 5, l'indice di difficoltà è pari a 3, anche per via del fatto che sono soltanto tre le frenate considerate nella categoria più dura per i freni. I piloti pestano sul pedale del freno per soltanto 8 secondi al giro, pari all'11% del tempo di percorrenza dell'intera gara.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito dell'Albert Park, almeno per quanto riguarda gli impianti frenanti delle monoposto di Formula 1, è curva-11, in corrispondenza della quale avviene una decelerazione da 317 km/h a 133 km/h in 1,8 secondi durante il quale una macchina percorre in media 96 metri. I piloti sono chiamati ad uno sforzo di 153 kg sul pedale del freno e soggetti ad una decelerazione di 4.8 G mentre la potenza frenante è di 2.508 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Melbourne, secondo Google Meteo.

Venerdì 14 marzo - Per lo più nuvoloso, temperatura 19-27°C, precipitazioni 0%, umidità 54%

- Per lo più nuvoloso, temperatura 19-27°C, precipitazioni 0%, umidità 54% Sabato 15 marzo - Nuvoloso; temperatura 23-36°C; precipitazioni 0%; umidità 33%

- Nuvoloso; temperatura 23-36°C; precipitazioni 0%; umidità 33% Domenica 16 marzo - Nuvoloso e pioggia, temperatura 13-24°C, precipitazioni 45%; umidità 64%

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/03/2025