F1 GP Giappone 2025, Pole per un super Verstappen che beffa Norris e Piastri

SUPERMAX BEFFA LE MCLAREN!

Al termine di una sessione vissuta sul filo dei millesimi, Max Verstappen conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio del Giappone, siglando al contempo il miglior giro di sempre sulla pista di Suzuka in 1:26.983! Si tratta della sua quarta pole position nella terra del Sol Levante, tutte ovviamente conquistate con la Red Bull.

Il campione del mondo in carica con l'ultimo tentativo disponibile ha beffato le due favoritissime McLaren, peraltro con un dato curioso: non avendo bisogno di avere il miglior tempo in nessuno dei tre settori. Questo significa andare oltre i limiti della macchina e dimostrare, una volta in più, quale sia il miglior pilota in pista.

In prima fila accanto a Max, scatterà Lando Norris con la McLaren, beffato di appena 12 millesimi. Terzo posto per Oscar Piastri, che resta a 4 centesimi tondi tondi dal campione del mondo.

LECLERC QUARTO, HAMILTON SOLO OTTAVO

Prestazione positiva per Charles Leclerc, che realizza un ottimo giro nel suo primo run in Q3, sufficiente per scattare in seconda fila accanto al vincitore del GP della Cina. Il quarto posto del pilota della Ferrari è stato ottenuto con un tempo di 3 decimi migliore di quello stabilito da Lewis Hamilton, che su una delle sue piste preferite non fa meglio che ottavo.

La terza fila della griglia di Suzuka sarà tutta colorata di argento Mercedes, con George Russell e Kimi Antonelli, mentre davanti a Hamilton scatterà anche il giovane Isack Hadjar con la Racing Bulls. Quinta fila per Williams di Alex Albon e per la Haas di un sorprendente Oliver Bearman: terzo rookie in top ten.

FUORI DALLA Q3 SIA LAWSON SIA TSUNODA

La Q2 aveva decretato l'eliminazione di due tra i piloti più attesi, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, protagonisti dello scambio di sedili sotto il tetto della famiglia Red Bull al termine del Gran Premio della Cina. Fuori sono rimasti Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) e i due piloti citati, con Lawson (Racing Bulls), di poco davanti a Tsunoda (Red Bull).

A metà sessione era uscita una bandiera rossa a causa di piccolo incendio divampato sull'erba che costeggia la curva 130R, mentre verso il termine Sainz aveva ostacolato Lewis Hamilton, appena lanciatosi per l'ultimo tentativo cronometrato, andando probabilmente incontro a una penalità in griglia di tre posizioni.

Al termine della Q1 erano invece rimaste escluse le due Kick Sauber di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, la Haas di Esteban Ocon, l'Alpine di Jack Doohan e l'Aston Martin di Lance Stroll (autore di un'escursione sull'erba). Nonostante qualche problema erano riusciti a passare in Q2 sul filo di lana le due Racing Bulls, quella di Isack Hadjar, che ha strappato il 12° tempo, e quella di Liam Lawson, 15° con l'ultimo tentativo.

La terza sessione di prove libere, McLaren sempre al top

Nella notte italiana, la mattinata in Giappone, era andata in scena la terza e ultima sessione di prove libere, con risultati analoghi a quelli conseguiti nelle prime due. A dettare il passo è stato Lando Norris, autore di un miglior giro in 1:27.965, precedendo di appena 26 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri.

Terzo posto per George Russell con la Mercedes, staccato di 112 millesimi dalla più veloce delle McLaren, mentre sono rimaste un gradino più giù le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente quarta e sesta con ritardi nell'ordine del mezzo secondo. In mezzo a loro la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, quinto. In top ten anche Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Solo 13° Kimi Antonelli (Mercedes.)

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP GIAPPONE 2025

Il Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1 scatterà domenica 6 aprile di buon mattino, alle ore 7.00 in Italia.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Suzuka e le classifiche generali del campionato.

