F1 GP Giappone 2025, le pagelle di Suzuka: Verstappen da 10, Hamilton insufficiente

LE PAGELLE DEL GP GIAPPONE F1 2025

Ecco le nostre valutazioni della terza gara del Mondiale F1 2025, il Gran Premio del Giappone sul tracciato di Suzuka.

Max Verstappen - Voto 10

Suzuka è quasi una Monte Carlo 2.0 dove il sorpasso è una manovra tutt'altro che banale. Lui costruisce il 90% del suo successo con una qualifica stratosferica, il resto è nella partenza perfetta e nella gestione sapiente delle gomme e della sua Red Bull. Chi ha fatto i conti per il Mondiale senza l'oste Max, dovrà riprendere in mano la calcolatrice...

Lando Norris - Voto 7

Non sbaglia niente e il secondo posto è buono in ottica classifica Mondiale. Ma pesa il fatto che, per il secondo weekend di fila, arriva da grande favorito e torna a casa con una medaglia d'argento. Serve un po' più di cattiveria nello sfruttare la macchina migliore della girglia, altrimenti la corsa al titolo può mettersi in salita.

Oscar Piastri - Voto 7

Vale un po' lo stesso discorso fatto per Norris, con l'attenuante della minore esperienza rispetto al compagno di squadra e l'aggravante delle imperfezioni in qualifica che gli hanno impedito di battere Lando. Se fosse partito davanti al compagno, forse avrebbe avuto il ritmo per attaccare Max, ma la storia non si scrive con i se e con i forse...

Charles Leclerc - Voto 7

Non sbaglia niente, e in generale fa quello che può con una Ferrari che al momento non può consentirgli di lottare per il podio e le vittorie. L'obiettivo minimo era restare davanti alla Mercedes del suo fin qui incubo George Russell e c'è riuscito. Di buono c'è che il distacco quest'anno è minore di quello che Verstappen gli aveva rifilato nel 2024, e tutti ricordiamo come lo scorso anno il campionato sia stato combattuto fino alla fine. Che sia di buon auspicio?

George Russell - Voto 6

Sbaglia in qualifica nel giro decisivo e in gara non può far altro che guardare l'alettone posteriore della Ferrari di Leclerc, più o meno da vicino. Sul finale viene messo in ombra dalla super prestazione del compagno Antonelli, ma l'impressione è che la Mercedes avesse le performance per battere entrambe le Rosse.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8.5

Dopo un inizio super faticoso nel prendere le misure della difficile pista di Suzuka, il 18enne italiano cresce sessione dopo sessione. E chiude a 1.3 secondi dal capitan Russell, con tanto di record per essere il più giovane di sempre a mettersi in testa a un GP e a siglare un giro veloce. Al di là dei primati, fa spavento la sua gestione delle gomme in gara da pilota navigato. È al terzo GP in carriera, quando migliorerà sul giro secco ci sarà da divertirsi.

This man just set the fastest ever racing lap at Suzuka! 💨



Kimi Antonelli beats Lewis Hamilton's 2019 record with a 1m 30.965s in today's race ⏱️#F1#JapaneseGPpic.twitter.com/m3Vu7rmpw6 — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Lewis Hamilton - Voto 4

Inesistente in qualifica, impalpabile in gara nonostante una strategia che almeno sulla carta gli avrebbe dovuto permettere di attaccare sul finale. Non è ancora a posto con l'assetto e guida una macchina che è la quarta forza in pista. Ma è lecito farsi delle domande se vedi un sette volte campione del mondo faticare nella gestione delle gomme e inquadrato solo per il sorpasso al debuttante Hadjar per il 7° posto.

Yuki Tsunoda - Voto 5

Ha tantissime giustificazioni per il risultato sottotono, dall'inesperienza al volante della Red Bull all'altissima pressione di essere un pilota giapponese voluto dalla Honda nella gara di casa davanti a un pubblico come sempre super appassionato. Però se il tuo compagno vince e tu non riesci a entrare nella zona punti il giudizio non può che essere negativo. Come per Lawson, è chiaro che il problema non è nel pilota ma in una macchina che soltanto Verstappen riesce a guidare. Tanto rumore per nulla...

I VOTI DEGLI ALTRI

Isack Hadjar - Voto 8

Riscatta un inizio di stagione turbolento con una super prestazione in qualifica e una gara accorta e senza sbavature. Nonostante i problemi alle cinture di sicurezza che lo hanno tormentato per tutto il weekend, il compagno di squadra Lawson non lo vede neanche col binocolo. Una piacevolissima sorpresa.

Alexander Albon - Voto 7.5

Si infuria quando, dopo il pit-stop, finisce nella pancia del gruppo a lottare con i piloti che non si erano ancora fermati. Nonostante il tempismo non perfetto, riesce comunque a portare a casa altri punti importanti per la Williams.

Oliver Bearman - Voto 8

Mentre il più esperto compagno Ocon fatica nella pancia del gruppo, lui suggella un weekend da Q3 con una top-10 che vale quasi un podio.

Fernando Alonso - Voto 6.5

Risponde presente, mettendo a segno l'unico sorpasso degno di nota della gara, al primo giro in uscita dalla difficile curva Spoon. L'Aston Martin però è pochissima roba e lui manca la zona punti...

Pierre Gasly - Voto 6

Per l'Alpine la stagione 2025 è iniziato esattamente come quella precedente: zero punti e top-10 piuttosto lontana. Fa quel che può, con quel poco che ha.

Carlos Sainz - Voto 5

Mentre il compagno vola in Q3 e in zona punti lui resta ancora a secco, nonostante una macchina dignitosissima. Continuando così, la possibilità di tornare in un top team resterà un sogno.

Jack Doohan - Voto 5.5

L'incidente causato dal suo (grave) errore di guida nelle FP2 lo ha condizionato per tutto il fine settimana. Non ha però fatto altri danni e di questi tempi è già un successo...

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



He is OK and out of the car#F1#JapaneseGPpic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Nico Hulkenberg - Voto 6

La Sauber ha ricominciato esattamente da dove aveva terminato la scorsa stagione e lui per il momento non può fare granché, nonostante l'esperienza.

Liam Lawson - Voto 5

Stare davanti a Tsunoda in qualifica sembrava dargli quella spinta di orgoglio necessaria a ben figurare. In realtà perde malamente il confronto con Hadjar e naviga in fondo al gruppo per tutta la gara. Ma merita del tempo per riadattarsi alla Racing Bulls e all'idea di essere stato così malamente bocciato dalla Red Bull.

Esteban Ocon - Voto 5

Deve ancora adattarsi alla Haas, ma fa specie vedere un pilota esperto e caparbio come lui faticare così tanto nel confronto con un ragazzino come Bearman. Battuta d'arresto dopo il super quinto posto di Shanghai.

Gabriel Bortoleto - Voto 5.5

Weekend nel più totale anonimato per il giovane brasiliano, che intanto continua a macinare km e accumulare esperienza in attesa di una macchina migliore (Audi). Non gli si chiede nulla di più...

Lance Stroll - Voto 4

Ok che l'Aston Martin fa una fatica terribile a galleggiare nelle sabbie mobili della lotta di metà classifica, ma lui sbaglia male in qualifica e in gara è ultimissimo senza speranza. L'aggravante è che Doohan, con la stessa strategia e quasi dalla stessa posizione di partenza, ha concluso la gara molto più in alto. Brutto passo indietro.

Pubblicato da Alessio Ricci, 06/04/2025