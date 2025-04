F1 GP Giappone 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Suzuka

LA F1 RIPARTE DAL GIAPPONE: ECCO IL GP SUZUKA 2025

Archiviato un intenso weekend in Cina, la Formula 1 non si ferma e si prepara a una delle tappe più iconiche del calendario: il GP del Giappone. Dal 4 al 6 aprile, il circuito di Suzuka ospita la terza gara del Mondiale 2025, su un circuito tecnico e spettacolare, che da sempre regala emozioni e colpi di scena.

McLaren in fuga

Dopo quanto visto a Melbourne e Shanghai, le McLaren cercano la conferma definitiva su una pista che presenta caratteristiche diverse rispetto alle due dove si è già corso. Lando Norris resta il leader della classifica davanti al sempre temibile Max Verstappen, a George Russell e al compagno di squadra Oscar Piastri, tutti racchiusi in soli 10 punti.

Ferrari in cerca di riscatto

Diversa è invece l'atmosfera in casa Ferrari, dove si lavora per colmare il gap con i rivali dopo un inizio di stagione altalenante. La vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race cinese ha dato segnali positivi, ma il team di Maranello è ancora alla ricerca della costanza necessaria per lottare stabilmente al vertice. Per questo, a Suzuka sarà fondamentale sfruttare al massimo il potenziale della SF-25 per rimanere in scia ai grandi favoriti di casa McLaren, battagliando con Red Bull e Mercedes.

Attenzione anche Lewis Hamilton, ancora in fase di adattamento alla Ferrari e voglioso di un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni, e soprattutto a un Charles Leclerc che vuole dimostrare di essere il vero caposquadra nel box del Cavallino.

Per il terzo - e per il momento ultimo - fine settimana consecutivo, i tifosi europei sono chiamati a puntare la sveglia presto alla domenica mattina pur di seguire la F1 in diretta. Anche il GP del Giappone 2025 sarà un'impresa da veri appassionati per assistere live all'azione in pista a Suzuka. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito nipponico.

Venerdì 4 aprile

Prove libere 1 : 04.30 – 05.30

: 04.30 – 05.30 Prove libere 2: 08.00 – 09.00

Sabato 5 aprile

Prove libere 3 :04.30 – 05.30

:04.30 – 05.30 Qualifiche: 08.00 – 09.00

Domenica 6 aprile

Gara: 07.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP Giappone sarà un evento trasmesso in differita, qualche ora dopo la bandiera a scacchi, sul canale gratuito in chiaro di TV8. Lo stesso vale anche per le qualifiche, mentre non ci sarà alcuna riproposizione in differita delle prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 5 aprile, ore 14.00

: sabato 5 aprile, ore 14.00 Gara: domenica 6 aprile, ore 14.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Suzuka, in cui si disputa il GP del Giappone a 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il Suzuka Circuit lungo 5.807 metri non è considerato uno dei tracciati più impegnativi del calendario iridato, almeno sul piano della severità delle frenate. I piloti spendono l'11% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, con soli otto punti di staccata. In una scala da 1 a 5 la mitica pista giapponese, nota per i suoi curvoni veloci in successione, è considerata come una pista del livello di severità più basso per gli impianti frenanti.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Suzuka per l’impianto frenante è la 16, quella che porta le auto a frenare dopo la curva 130R verso la Triangle Chicane. In questo tratto le macchine passano da 303 km/h a 103 km/h in 2,17 secondi, durante i quali percorrono 106 metri. I piloti sono sottoposti a una decelerazione massima di 4.5 g, con un carico da 166 da imprimere sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.360 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Suzuka, secondo Google Meteo.

Venerdì 4 aprile - Sereno, temperatura 7-16°C, precipitazioni 0%, umidità 53%

- Sereno, temperatura 7-16°C, precipitazioni 0%, umidità 53% Sabato 5 aprile - Nuvoloso con schiarite, temperatura 3-16°C; precipitazioni 30%; umidità 54%

- Nuvoloso con schiarite, temperatura 3-16°C; precipitazioni 30%; umidità 54% Domenica 6 aprile - Nuvoloso con brevi piogge, temperatura 11-19°C, precipitazioni 60%; umidità 54%

