GP Cina 2025, Shanghai: risultati qualifiche sprint e griglia di partenza Sprint Race

GP AUSTRALIA 2025

La Formula 1 torna subito in pista con il GP di Cina 2025. A Shanghai va in scena il secondo round del Mondiale 2025 di F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito di Shanghai.

RISULTATI GP CINA 2025

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Cina 2025 di Formula 1, di scena alle 4.00 del mattino italiano di sabato 22 marzo 2025.

1a Fila 1. Lewis Hamilton Ferrari 2. Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2a Fila 3. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 4. Charles Leclerc Ferrari 3a Fila 5. George Russell Mercedes 6. Lando Norris McLaren-Mercedes 4a Fila 7. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 8. Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 5a Fila 9. Alexander Albon Williams-Mercedes 10. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 6a Fila 11. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 12. Oliver Bearman Haas-Ferrari 7a Fila 13. Carlos Sainz Williams-Mercedes 14. Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 8a Fila 15. Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 16. Jack Doohan Alpine-Renault 9a Fila 17. Pierre Gasly Alpine-Renault 18. Esteban Ocon Haas-Ferrari 10a Fila 19. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 20. Liam Lawson Red Bull-Honda RBPT

Le mini-qualifiche del GP di Cina di Formula 1 regalano emozioni e colpi di scena. A conquistare la pole position è la Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una prestazione impeccabile che gli permetterà di scattare davanti a tutti nella Sprint Race. Il sette volte iridato ha fatto segnare un impressionante tempo di 1:30.849, stabilendo il nuovo record del circuito di Shanghai. Dietro di lui, Max Verstappen ha sfiorato la pole per soli 18 millesimi, nonostante una Red Bull in difficoltà, con il compagno di squadra Liam Lawson ultimo. In seconda fila troviamo Oscar Piastri e Charles Leclerc, con il monegasco staccato di due decimi dal Sir Lewis. Terza fila per George Russell e Lando Norris, mentre Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda partiranno dalla quarta.

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri 1 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.212 1:31.384 1:30.849 15 2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:31.916 1:31.521 1:30.867 12 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:31.723 1:31.362 1:30.929 13 4 Charles Leclerc Ferrari 1:31.518 1:31.561 1:31.057 15 5 George Russell Mercedes 1:31.952 1:31.346 1:31.169 18 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:31.396 1:31.174 1:31.393 13 7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:31.999 1:31.475 1:31.738 17 8 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:32.316 1:31.794 1:31.773 12 9 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:32.462 1:31.539 1:31.852 14 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:32.327 1:31.742 1:31.982 12 11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.121 1:31.815 8 12 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:32.269 1:31.978 9 13 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:32.457 1:32.325 10 14 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:32.539 1:32.564 12 15 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:32.171 No tempo 8 16 Jack Doohan Alpine-Renault 1:32.575 6 17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:32.640 6 18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:32.651 6 19 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.675 6 20 Liam Lawson Red Bull-Honda RBPT 1:32.729 5

Nella prima sessione di prove libere del GP di Cina 2025 di F1, Lando Norris domina sulla pista di Shanghai. Il giovane pilota britannico della McLaren ha segnato un tempo straordinario di 1:31.504, battendo il record della pole position del 2024 di due secondi. Dietro di lui, Charles Leclerc è arrivato secondo, a più di quattro decimi di distanza, nonostante un testacoda che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Oscar Piastri ha ottenuto il terzo tempo, seguito da Lewis Hamilton e George Russell. Kimi Antonelli ha concluso la sessione in nona posizione. Le Red Bull hanno avuto difficoltà evidenti, con Max Verstappen costretto ad interrompere il suo giro con gomme Soft, finendo al 16° posto.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:31.504 23 2 Charles Leclerc Ferrari 1:31.958 +0.454 21 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:32.153 +0.649 24 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:32.195 +0.691 22 5 George Russell Mercedes 1:32.377 +0.873 26 6 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.507 +1.003 21 7 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:32.687 +1.183 24 8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.766 +1.262 23 9 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:32.874 +1.370 27 10 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 1:32.934 +1.430 23 11 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:32.967 +1.463 23 12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:32.984 +1.480 19 13 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:33.056 +1.552 23 14 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:33.123 +1.619 23 15 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:33.145 +1.641 26 16 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:33.284 +1.780 24 17 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:33.385 +1.881 23 18 Liam Lawson Red Bull-Honda RBPT 1:33.631 +2.127 23 19 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:33.822 +2.318 24 20 Jack Doohan Alpine-Renault 1:33.923 +2.419 17

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Shanghai dove si disputa il GP di Cina, secondo round della stagione 2025 di Formula 1.

Pubblicato da Alessio Ricci, 21/03/2025