Hamilton domina la Sprint Race del GP Cina 2025: prima vittoria Ferrari nel nuovo format

HAMILTON DOMINA, PRIMO CENTRO FERRARI NELLA GARA SPRINT

Lewis Hamilton trionfa nella Sprint Race del GP di Cina 2025, conquistando la sua prima vittoria nel format breve della Formula 1 e regalando alla Ferrari un successo storico. Il sette volte campione del mondo ha gestito la corsa con autorità, dimostrando una perfetta gestione delle gomme e mantenendo il controllo dall’inizio alla fine. Questo risultato conferma la competitività del britannico nella sua prima stagione con la scuderia di Maranello, dissipando i dubbi sulla sua fame di vittorie.

Strategia vincente: Hamilton senza rivali nella Sprint Race F1

Hamilton ha preso il comando fin dalla partenza, imponendo un ritmo costante e impedendo qualsiasi tentativo di attacco da parte degli avversari. La sua strategia di gestione gomme si è rivelata decisiva per mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle, la lotta per il podio ha acceso la gara: Max Verstappen e Oscar Piastri si sono resi protagonisti di un duello serrato, con il pilota McLaren capace di sopravanzare l’olandese nei giri finali, assicurandosi la seconda posizione. Resta però un po' di delusione per aver sprecato il vantaggio di una MCL39 che rimane comunque la macchina probabilmente più performante in pista.

RUSSELL BEFFA LECLERC, ANTONELLI IN ZONA PUNTI

Ottima prova di George Russell, che ha saputo sfruttare la fase iniziale della Sprint Race per guadagnare una posizione sorprendendo Charles Leclerc con una bella staccata in curva-14. Il monegasco ha però gestito molto bene le gomme ed è riuscito a rifarsi sotto sul finale, senza però riuscire ad affondare l'attacco: Leclerc si è dunque accontentato dei quattro punti del quinto posto, seguito da un consistente Yuki Tsunoda e da Kimi Antonelli, autore di una prestazione solida al volante della Mercedes.

LANDO NORRIS SBAGLIA AL VIA

Giornataccia invece per Lando Norris, partito con ambizioni da podio dalla sesta casella in griglia ma subito auto-eliminatosi dalla lotta per le posizioni che contano. Il leader del campionato ha infatti commesso un errore al primo giro, frenando con le ruote sull'erba e quindi perdendo tre posizioni. Una sbavatura che ha compromesso la sua gara.

SPRINT RACE F1 GP CINA, LA CLASSIFICA (TOP-10)

Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Yuki Tsunoda (RB) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren)

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP CINA 2025

Il weekend del GP di Cina 2025 di Formula 1 prosegue con gli appuntamenti tradizionali, esaurito il format Sprint. Ci saranno quindi le classiche qualifiche a partire dalle 8.00 di oggi, sabato 22 marzo, e la gara, in programma alle 8.00 del mattino di domenica 23 marzo.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati e la griglia di partenza del weekend di Shanghai e le classifiche generali del campionato.

22/03/2025