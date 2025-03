F1 GP Cina 2025: sorpresa Hamilton, è in pole per la Sprint Race! Leclerc 4°, McLaren spreca

QUALIFICHE SPRINT GP CINA 2025: HAMILTON FIRMA LA PRIMA POLE FERRARI

Le qualifiche Sprint del GP di Cina 2025 regalano sorprese e incertezza. In una Shanghai soleggiata e su un circuito reso particolarmente veloce dal nuovo asfalto posizionato in inverno, a prendersi la pole position nella Sprint Race è stato Lewis Hamilton su Ferrari.

Il sette volte campione del mondo, al suo primo acuto al volante della Rossa, ha chiuso la SQ3, e cioè la fase decisiva della Sprint Qualifying, con un giro straordinario in 1:30.849, stabilendo il nuovo record del circuito cinese. Il britannico partirà davanti a tutti nella Sprint Race di domani, che scatterà alle 4:00 del mattino italiano.

VERSTAPPEN 2° DAVANTI A PIASTRI E LECLERC

Alle spalle di Hamilton si piazza il solito Max Verstappen, staccato di soli 18 millesimi nonostante una Red Bull non al meglio sul tracciato cinese. La scuderia anglo-austriaca ha infatti sofferto più del previsto continuando a mostrare le difficoltà già mostrate a Melbourne, con un Liam Lawson eliminato in SQ1 e addirittura ultimo in griglia di partenza.

Seconda fila per la prima delle due McLaren, con Oscar Piastri davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc, che paga due decimi di ritardo dal blasonato ed esperto compagno di squadra. George Russell e Lando Norris completano la terza fila, seguiti da Andrea Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda.

Occhio alla McLaren: che spreco con gomme Soft

Un risultato che lo stesso Hamilton non ha esitato a definire sorprendente, anche perché le McLaren avevano brillato e impressionato sia nelle FP1 sia nelle prime sessioni eliminatorie, mostrando una certa superiorità tecnica.

La pole position è però sfumata per un altro errore tattico del team di Woking, che ha deciso di far girare Piastri e Norris con abbastanza benzina per due giri veloci in SQ3: una scelta che non ha pagato, poiché le gomme Soft garantivano prestazioni ottimali solo al primo giro, percorso però con più carburante rispetto ai rivali, lasciando i piloti con poche armi per ripetersi al secondo.

Un’occasione sprecata ma che non preclude la possibilità di lottare per la vittoria nel corso del weekend, anche considerando che i veri punti saranno assegnati domenica nel GP vero e proprio.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP CINA 2025

La Sprint Race del GP di Cina 2025 di Formula 1 scatterà nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.00 del mattino in Italia. Poi ci saranno le qualifiche tradizionali, a partire dalle 8.00 di sabato 22 marzo e soprattutto la gara, in programma alle 8.00 del mattino di domenica 23 marzo

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati e la griglia di partenza del weekend di Shanghai e le classifiche generali del campionato.

