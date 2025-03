F1 GP Cina 2025: McLaren domina con Piastri e Norris, Ferrari in difficoltà

DOPPIETTA MCLAREN A SHANGHAI, FERRARI DELUDENTI

La McLaren si impone nel GP di Cina F1 2025, conquistando una doppietta grazie a Oscar Piastri e Lando Norris. Una gara gestita con autorità dal team di Woking, che conferma il proprio stato di forma dopo una Sprint Race meno brillante. Delusione per la Ferrari, che dopo un sabato positivo non riesce a replicare le prestazioni nella gara principale.

Piastri perfetto dalla pole, Norris solido nonostante i problemi ai freni

A prendersi la scena è Oscar Piastri, autore di una gara impeccabile. Il pilota australiano, scattato dalla pole position, ha controllato la corsa dall’inizio alla fine, conquistando la sua terza vittoria in Formula 1. Il suo dominio è stato tale da non essere quasi mai inquadrato dalle telecamere, segno di una prestazione senza sbavature.

Alle sue spalle, Lando Norris ha completato la doppietta per la McLaren, consolidando la propria leadership nel Mondiale F1 2025. Tuttavia, il britannico ha dovuto gestire un problema ai freni negli ultimi giri, che ha permesso a George Russell di avvicinarsi. Il pilota Mercedes ha chiuso terzo, conquistando il secondo podio consecutivo dopo quello ottenuto in Australia.

FERRARI SOTTOTONO: LECLERC 5°, HAMILTON 6°

Dopo le ottime prestazioni nella Sprint Race, la Ferrari non è riuscita a confermarsi nella gara principale. Charles Leclerc ha compromesso la sua gara al via con un contatto con il compagno di squadra che ha danneggiato l’ala anteriore, chiudendo in quinta posizione. Nel finale, il monegasco è stato superato da un Max Verstappen capace di massimizzare il potenziale della sua Red Bull, nonostante una macchina meno competitiva sul passo gara.

Peggio è andata a Lewis Hamilton, protagonista il sabato ma costretto a cedere la posizione a Leclerc su ordine del muretto Ferrari. L’inglese è stato poi richiamato ai box per una strategia discutibile, perdendo terreno e chiudendo solo sesto. Un risultato che lascia più dubbi che certezze sul reale potenziale della Ferrari in questa stagione.

Zona punti: Ocon davanti ad Antonelli, Albon e Bearman

La top 10 del GP di Cina 2025 si completa con Esteban Ocon, settimo con la Haas che si riscatta dopo un primo weekend da dimenticare. Kimi Antonelli, Alexander Albon e Oliver Bearman chiudono la zona punti. Gara regolare per il giovane talento italiano della Mercedes, che continua il suo percorso di crescita in F1 e che è stato però rallentato da un danno al fondo della sua W16.

Unico ritirato della corsa è stato Fernando Alonso, fermato da un problema ai freni nelle fasi iniziali.

MCLAREN IN FUGA IN CLASSIFICA

Il GP di Cina F1 2025 conferma il momento d’oro della McLaren, che si candida a principale pretendente alla vittoria di entrambi i titoli mondiali F1 (qui le classifiche piloti e costruttori). Ferrari, Mercedes e Red Bull devono, invece, fare i conti con prestazioni troppo altalenanti e con strategie non sempre efficaci.

Il prossimo appuntamento sarà il GP del Giappone 2025, di scena sulla pista di Suzuka che è uno dei templi della Formula 1: la data da segnare in rosso sul calendario è quella del weekend del 6 aprile.

