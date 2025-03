La Ferrari spiega la squalifica nel GP Cina: "Non c'era intenzione di trarre vantaggio"

LA FERRARI SPIEGA LA SQUALIFICA NEL GP CINA

La Scuderia Ferrari si lecca le ferite al termine di un GP di Cina di Formula 1 2025 che non poteva concludersi nel modo peggiore dopo la festa per la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race. Non solo la gara lunga della domenica di Shanghai ha mostrato due SF-25 in difficoltà con le prestazioni che hanno tagliato il traguardo in quinta e sesta posizione, ma poche ore dopo la bandiera a scacchi è anche arrivata la doccia fredda della Direzione gara Fia.

Le due Rosse sono infatti state infatti squalificate dalla Federazione per due diverse irregolarità di tipo tecnico.

I motivi dell'esclusione di Leclerc e Hamilton

La Ferrari di Charles Leclerc, quinto al traguardo, è stata infatti esclusa dall'ordine d'arrivo ufficiale del GP Cina F1 2025 per via di un'infrazione sul limite minimo del peso della macchina a fine gara. Secondo la Scuderia di Maranello, un'irregolarità che si spiega con l'eccessivo consumo delle gomme, che però è stato simile a quello delle altre macchine rivali che si sono fermate più o meno nella stessa fase di gara in cui c'è stato l'ultima sosta ai box di Leclerc.

Per quanto riguarda invece Lewis Hamilton, il motivo della squalifica è stato spiegato dalla Federazione Internazionale con l'eccessivo consumo del pattino posizionato sul fondo della monoposto. Un segno del fatto che evidentemente la SF-25 del numero 44 era troppo bassa e strisciava dunque per grande parte del giro sull'asfalto della pista di Shanghai.

F1, IL COMUNICATO FERRARI SULLA SQUALIFICA

''A seguito dei controlli tecnici della FIA dopo la gara - si legge nella nota ufficiale della Scuderia Ferrari F1 - entrambe le nostre vetture sono state trovate non conformi ai regolamenti per motivi differenti. L'auto numero 16 è risultata sottopeso di 1 kg, mentre l'usura dello skid posteriore dell'auto numero 44 è stata misurata a 0,5 mm sotto il limite consentito.

Oggi Charles ha adottato una strategia a una sola sosta, il che ha comportato un'usura degli pneumatici molto elevata, portando la macchina a infrangere il limite minimo di peso. Per quanto riguarda l'usura del pattino sul fondo della SF-25 di Lewis, abbiamo calcolato erroneamente il consumo causando l'irregolarità per un margine molto ridotto.

Non c'era alcuna intenzione di ottenere un vantaggio competitivo in pista. Impareremo da quanto accaduto oggi per assicurarci di non ripetere gli stessi errori in futuro''.

''Chiaramente, non è il modo in cui avremmo voluto concludere il nostro weekend del GP della Cina, né per noi stessi né per i nostri tifosi, il cui supporto è sempre incrollabile'', conclude la Scuderia Ferrari nel suo comunicato ufficiale dopo il GP Cina.

Pubblicato da Alessio Ricci, 23/03/2025