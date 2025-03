F1 GP Cina 2025, le pagelle di Shanghai

Le pagelle della seconda gara dell'anno: il Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai. Piastri intoccabile, Norris non riesce a impensierirlo. Bravo Russell, Verstappen limita i danni. I ferraristi Leclerc e Hamilton, invece, al di sotto delle attese. Ma che bravi Ocon e Bearman con una Haas da quinto posto!

OSCAR PIASTRI - VOTO 10 - Dopo la prima pole arriva anche la sua terza vittoria in Formula 1, tenendo il compagno di squadra a bada per tutta la gara, apparentemente senza patemi. Il suo obiettivo è il titolo!

LANDO NORRIS - VOTO 8 - Pesa tanto la sconfitta con il compagno, maturata nelle qualifiche. Al via bravo a bruciare Russell, con cui però perde tempo al pit stop prenotando, suo malgrado, la P2.

GEORGE RUSSELL - VOTO 7,5 - Impara parecchio dalla sprint di ieri e dopo una partenza perfettibile prova a recuperare invano la seconda piazza. Vince, però, a mani basse, la sfida con le Ferrari.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 7 - La sua auto, al momento, è nettamente quarta forza in pista, per questo perde al via e nella prima fase, ma con la strategia riesce a metterci una piccola pezza, battendo le Ferrari.

CHARLES LECLERC - VOTO 6,5 - In partenza brucia Max ma danneggia l'ala. Poco male: sul passo è meglio di Hamilton e lo costringe allo swap, poi con Russell rovina le gomme e lo paga nel finale con Max.

LEWIS HAMILTON - VOTO 6 - Dopo la sprint di ieri (voto 10) le aspettative erano alte, ma un conto è avere l'aria pulita, un conto correre nello sporco. Chiede troppo alle gomme ed è costretto a una sosta in più.

ESTEBAN OCON - VOTO 9 - Alzi la mano chi l'ha visto arrivare? Di sicuro Antonelli, bruciato sul rettilineo con il sorpasso (ruote sulla terra) più tosto della gara! Brava la Haas, che si mette in pole per la P5.

ANDREA KIMI ANTONELLI - VOTO 7 - Occhio a gridare alla delusione, per tutto l'anno stampiamoci in testa che ha 18 anni ed è al suo anno da rookie. Fa quello che può e che deve, sta imparando e va bene il P8.

ALEXANDER ALBON - VOTO 7,5 - È il Binder della F1: sempre consistente, sempre limitato dal mezzo.

OLIVER BEARMAN - VOTO 8 - Rookie of the day! Una sola sosta, tanti sorpassi e un'ottima P10 finale.

PIERRE GASLY - VOTO 7 - Dopo qualifiche difficili, fa una bella gara, finendo a ridosso dei punti.

LANCE STROLL - VOTO 6,5 - La strategia a una sosta fuziona a metà, P12 è comunque un buon risultato.

CARLOS SAINZ - VOTO 6 - Non una gara terribile, ma il gap da Albon c'è. È anche normale che sia così.

ISACK HADJAR - VOTO 6 - Meglio ieri che in gara, ma non è da insufficienza. Rookie promettente.

LIAM LAWSON - VOTO 4 - Impalpabile, come nella prima gara. Perez starà ridendo, di sicuro Horner no.

JACK DOOHAN - VOTO 5,5 - Rovina la sua gara nel duello con Hadjar, penalità e P16. Deve crescere.

GABRIEL BORTOLETO - VOTO 5,5 - Il pit al giro 1 lo mette su una strategia migliore del compagno.

NICO HULKENBERG - VOTO 5 - Peggior auto in pista, può fare poco, ma non fa neanche quello.

YUKI TSUNODA - VOTO 4,5 - In difficoltà tutta la gara, poi nel finale anche la sfortuna di rompere l'ala.

FERNANDO ALONSO - VOTO SV - Un problema ai freni lo mette subito KO, avvio di mondiale difficile.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/03/2025