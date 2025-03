F1 GP Cina 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Melbourne

LA F1 TORNA IN PISTA: ECCO IL GP CINA 2025

Dopo un emozionante debutto in Australia, il Mondiale di F1 2025 si prepara per il secondo appuntamento stagionale: il GP di Cina, in programma dal 21 al 23 marzo sul circuito internazionale di Shanghai. Questo evento segna il ritorno del nuovo formatSprint F1, con i piloti che saranno impegnati in una sola sessione di prove libere con due qualifiche e due gare nel corso del fine settimana.

Il trionfo di Norris a Melbourne

La stagione è iniziata sotto il segno di Lando Norris, che ha conquistato una vittoria magistrale nel caotico GP d'Australia. Partito dalla pole position, il pilota della McLaren ha gestito con maestria le difficili condizioni meteo e le numerose interruzioni, precedendo sul traguardo il campione in carica Max Verstappen e George Russell della Mercedes. Questo successo ha permesso a Norris di balzare in testa alla classifica piloti, inaugurando nel migliore dei modi la sua stagione.

Ferrari, quante difficoltà all'esordio!

Grazie alla vittoria di Norris e al nono posto del compagno di squadra Oscar Piastri, la McLaren condivide la leadership nel mondiale costruttori con la Mercedes, entrambe a quota 27 punti. La scuderia tedesca ha beneficiato del terzo posto di Russell e del quarto di Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta strepitosa dal 16° posto.

Da dimenticare il weekend della Ferrari ha avuto un weekend difficile, che ha raccolto solo 5 punti e mostrato la necessità di migliorare strategia e prestazioni per competere al vertice. Con Charles Leclerc solo 8° e il decimo posto di Lewis Hamilton, l'inizio di stagione pone già dei punti interrogativi sulla bontà del progetto SF-25 con la scuderia di Maranello già chiamata quasi a una prova decisiva per mostrare di avere le carte in regola per lottare.

Seguire in diretta il GP di Cina 2025 sarà un'impresa da veri appassionati di Formula 1, chiamati a grandi levatacce nel corso del weekend per seguire live l'azione in pista a Shanghai, anche se qualifiche e gara sono in programma in orari già meno proibitivi rispetto al fine settimana di Melbourne. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito cinese.

Venerdì 21 marzo

Prove libere 1 : 04.30 – 05.30

: 04.30 – 05.30 Qualifiche Sprint: 08.30 – 09.30

Sabato 22 marzo

Sprint Race : 04.00 – 04.30

: 04.00 – 04.30 Qualifiche: 08.00 – 09.00

Domenica 23 marzo

Gara: 08.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Le qualifiche e la gara (ma non i tre turni di prove libere) saranno comunque visibili in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Saranno invece trasmesse in diretta le qualifiche e la gara Sprint. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche Sprint : venerdì 21 marzo, ore 8.30

: venerdì 21 marzo, ore 8.30 Gara Sprint : sabato 15 marzo, ore 4.00

: sabato 15 marzo, ore 4.00 Qualifiche : sabato 15 marzo, ore 13.30

: sabato 15 marzo, ore 13.30 Gara: domenica 16 marzo, ore 14.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Shanghai, in cui si disputa il GP di Cina 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, lo Shanghai International Circuit da 5.451 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti di media severità per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, nonostante la frenata alla curva 14, al termine di uno dei rettilinei più lunghi dell’intero Mondiale di Formula 1, circa 1.2 km. I piloti impiegano i freni per 16.6 secondi al giro, pari al 18 % del GP.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Shanghai per l’impianto frenante è la 14 in cui le monoposto passano da 318 km/h a 72 km/h in 2,66 secondi durante i quali percorrono 113 metri. Notevole lo sforzo richiesto anche ai piloti: 4,7 g è la decelerazione massima a cui sono sottoposti e 174 kg il carico sul pedale del freno che devono esercitare. La potenza frenante è invece di 2.450 kW. .

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Melbourne, secondo Google Meteo.

Venerdì 21 marzo - Sereno, temperatura 10-23°C, precipitazioni 0%, umidità 31%

- Sereno, temperatura 10-23°C, precipitazioni 0%, umidità 31% Sabato 15 marzo - Sereno; temperatura 14-24°C; precipitazioni 0%; umidità 25%

- Sereno; temperatura 14-24°C; precipitazioni 0%; umidità 25% Domenica 16 marzo - Nuvoloso, temperatura 15-25°C, precipitazioni 5%; umidità 32%

Pubblicato da Alessio Ricci, 20/03/2025