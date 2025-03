F1 GP Cina 2025: Piastri centra la prima pole in carriera, Hamilton e Leclerc in terza fila

OSCAR PIASTRI CENTRA LA POLE POSITION DEL GP CINA A SHANGHAI

Il GP di Cina 2025 di Formula 1 regala qualifiche avvincenti sul circuito di Shanghai. Oscar Piastri ha conquistato la sua prima pole position in carriera, siglando anche il record della pista con un tempo di 1:30.641. Un risultato che conferma la crescita del giovane pilota McLaren, già protagonista di un ottimo inizio di stagione, per quanto il risultato dell'esordio stagionale a Melbourne sia stato alla fine deludente.

RUSSELL BRILLA, NORRIS 3°

Alle spalle di Piastri, il sorprendente George Russell ha ottenuto la seconda posizione con un distacco di soli 82 millesimi, beffando gran parte della concorrenza e portando la Mercedes in prima fila. Un’ottima performance per il britannico, che proverà a giocarsi le sue carte in gara.

Non può dirsi altrettanto soddisfatto Lando Norris, attuale leader del Mondiale, che ha chiuso in terza posizione. Il pilota della McLaren ha mostrato un buon passo, ma un errore in curva-14 (dove ha mostrato una certa difficoltà in frenata arrivando spesso lungo per tutto il weekend) nel giro decisivo gli ha impedito di migliorare il proprio tempo.

Il giovane inglese però può quantomeno essere soddisfatto per essersi ripreso dalle deludenti prestazioni di Sprint Qualifying e gara breve e soprattutto per essere riuscito a qualificarsi davanti al suo principale avversario, il campione del mondo in carica Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha infatti chiuso con il quarto tempo.

FERRARI GAMBERO: HAMILTON 7°, LECLERC 8°

Dopo le ottime prestazioni nella Sprint Race, le Ferrari non sono riuscite a replicare lo stesso livello di competitività nelle qualifiche ufficiali. Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione, con Charles Leclerc sesto, ma staccato di poco meno di quattro decimi dalla pole.

Un risultato non esaltante per la scuderia di Maranello, che dovrà puntare sulla strategia e sull'ottima gestione delle gomme già vista nella garetta da 100km per risalire in gara.

TOP-10: HADJAR SI FA NOTARE, CRISI LAWSON

La sessione di qualifica ha confermato il buon momento di alcuni giovani talenti. Isack Hadjar e Andrea Kimi Antonelli hanno centrato rispettivamente il settimo e ottavo tempo, seguiti da Yuki Tsunoda e Alex Albon, che chiudono la top-10.

In difficoltà, invece, Liam Lawson, che continua a faticare con la seconda Red Bull. Così come al termine delle qualifiche sprint, il 23enne neozelandese è stato eliminato già in Q1, facendo segnare l’ultimo tempo. Il suo adattamento al team di Milton Keynes sembra ancora complicato, e le prossime gare saranno decisive per il suo futuro.

PROGRAMMA, RISULTATI E CLASSIFICHE DEL GP CINA 2025

Il weekend del GP di Cina 2025 di Formula 1 prosegue con una gara attesissima e che si preannuncia a questo punto molto combattuta, incerta ed emozionante, anche per via dell'alto degrado gomme visto nel corso della Sprint Race. Lo spegnimento dei semafori sul circuito di Shanghai è in programma alle 8.00 del mattino di domenica 23 marzo.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati e la griglia di partenza del weekend di Shanghai e le classifiche generali del campionato.

