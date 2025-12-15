Promozioni

Suzuki offre le manopole riscaldabili su questi modelli (ma solo dove fa freddo)

Avatar di Danilo Chissalé, il 16/12/25

2 ore fa - In Gran Bretagna manopole riscaldabili sulle moto nuove, e da noi?

La gamma Suzuki avrà di serie le manopole riscaldabili. L'iniziativa di Suzuki GB che da noi non c'è

''Più manopole riscaldabili pe' tutti!'' No, il politico Cetto La Qualunque non è il titolare di questa esclamazione, ma lo è Jonathan Martin, responsabile della divisione motocicli Suzuki GB, che ha annunciato l'iniziativa che includerà le manopole riscaldabili di serie sulla totalità della gamma moto, manovra utile per contrastare il freddo inverno del Nord Europa e... incentivare le vendite. La promozione sarà valida fino a gennaio 2026 ed è ovviamente riservata esclusivamente alle moto nuove. Questa la dichiarazione completa di Martin: “È chiaro che tutti preferiscono guidare con il sole e su strade asciutte, ma l’inverno può essere comunque un periodo gratificante o, per alcuni, inevitabile. Questa offerta rende la guida più semplice e confortevole, mantenendo le mani al caldo anche nelle giornate più fredde.”
 

La situazione in Italia: le iniziative di oggi e del passato

Suzuki DR-Z4 2025, le due colorazioni della versione enduro

Al momento non sono presenti iniziative riguardanti manopole riscaldabili in Italia, nonostante il meteo rigido al Nord, siamo decisamente in un clima più favorevole. L'iniziativa di Suzuki GB è senz'altro lodevole ma anche molto ''stagionale'', dal canto suo Suzuki Italia, oggi e in passato, ha comunque saputo arricchire l'offerta per i propri appassionati. Un paio di esempi recenti sono le DR-Z4 da noi commercializzate (tutto l'anno) con paramani e paracoppa compresi nel prezzo, o la GSX-8S che compreso nel prezzo italiano prevede tutte le frecce a LED. Un po' più indietro nel tempo, invece, per la GSX-S1000GT venne presa la decisione di includere nel prezzo di listino anche la coppia di valige laterali, accessorio tutt'altro che secondario su una moto sport-touring. 

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/12/2025
