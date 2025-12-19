Curiosità

Suzuki GSX-R1000R, finalmente c'è il prezzo! Ma com'è rispetto a quello delle altre supersportive?

Avatar di Fabio Meloni, il 19/12/25

5 minuti fa - RSV4, S1000RR, Panigale V4, Fireblade, Ninja, R1: qual è la più invitante?

Aprilia RSV4, BMW RR, Ducati Panigale, Honda Fireblade, Kawasaki Ninja, Yamaha R1: qual è la più costosa - e quale la più invitante?

I prezzi delle supersportive 2026 - Una superbike replica si sceglie perché ''fa sangue'', ma il cuore, tante volte, deve fare i conti col portafoglio. In questi giorni Suzuki ha svelato il prezzo della sua GSX-R1000R, siamo pronti a scommettere dando il via a riflessioni complicate, tra i suoi fan: cosa compro aggiungendo tot? A cosa rinuncio, volessi spendere meno? In effetti, la lotta tra i modelli standard (escludendo quindi le versioni ancora più ricche di contenuti e consonanti) è serrata. Quasi in tutti casi, perlomeno. Vediamo allora quanto costano le supersportive 2026 in versione ''base'', e cosa offrono alle due voci più chiacchierate quando si parla di moto da pista: potenza e peso.

Supersportive 2026, i prezzi: la Suzuki GSX-R1000R

Partiamo dalla meno costosa, a crescere.

Kawasaki Ninja ZX-10R (203 CV, 207 kg in ordine di marcia): 18.990 euro f.c.

Suzuki GSX-R1000R (195 CV, 203 kg in ordine di marcia): 20.490 euro f.c.

Yamaha R1 Race (200 CV, 201 kg in ordine di marcia): 20.500 euro f.c. (non omologata)

BMW S 1000 RR (210 CV, 198 kg col pieno): a partire da 21.450 euro chiavi in mano

Aprilia RSV4 (220 CV, 204 kg in ordine di marcia): 22.000 euro f.c.

Honda CBR1000RR-R Fireblade (217 CV, 200 kg col pieno): 23.490 euro f.c.

Ducati Panigale V4 (216 CV, 198,5 kg in ordine di marcia): 28.390 euro f.c.

Supersportive 2026, i prezzi: la Ducati Panigale V4

VEDI ANCHE
Suzuki GSX-R1000R 2026, svelato il prezzo!
Suzuki GSX-R1000R 2026, svelato il prezzo!
Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: i prezzi delle superbike
Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: le nuove superbike costano meno delle vecchie
Aprilia RSV4 Factory 1100 2025, prova: le prestazioni dopo il test
Aprilia RSV4 Factory 1100 2025: la prova della supersportiva più potente al mondo
Pubblicato da Fabio Meloni, 19/12/2025
Tags
bmw s 1000 rraprilia rsv4ducati panigale v4suzuki gsx-r1000r
Gallery
Vedi anche