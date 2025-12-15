Suzuki presenta nuova Hayabusa 2026: tutte le novità, colori, versioni e prezzi

Suzuki presenta Hayabusa model year 2026. Per il Falco Pellegrino ben più di un aggiornamento a livello di colori, ma tante piccole migliorie a livello tecnico. Scopriamo tutte le novità, i nuovi colori e i prezzi, anche della nuova Special Edition.

Suzuki Hayabusa 2026: novità, colori, versioni e prezzi

Suzuki Hayabusa 2026 Special Edition in Blu Montreal

Hayabusa 2026 conferma il motore 4 cilindri da 1.340 cc, 190 CV a 9.700 giri e 150 Nm a 7.000 giri, così come la ciclistica, tra telaio a doppia trave e forcellone in alluminio, e le sospensioni KYB completamente regolabili. L'impianto frenante con pinze Brembo Stylema è caratterizzato dalla frenata integrale Combined Brake System. Tante le novità sotto il profilo dell'elettronica, tra la nuova batteria ELIIY Power agli ioni di litio, più leggera ed efficiente, le nuove impostazioni del Launch Control System, ottimizzate per partenze più efficaci e sicure, l'aggiornamento del Power Mode Selector per una migliore risposta della coppia ai bassi regimi e lo Smart Cruise Control: ora attivo anche durante i cambi marcia. In più nel 2026 arriva Suzuki Hayabusa Special Edition in Blue Montreal: per lei livrea e cerchi blu con finiture e accenti bianchi, emblema SUZUKI 3D con stemma speciale resinato sul serbatoio, terminale di scarico e paracalore con finitura anodizzata, oltre all'aggiornamento elettronico MY2026. Nuova Suzuki Hayabusa 2026 sarà disponibile in Blu Rodi, Grigio Pittsburgh e Nero Memphis con un prezzo di 19.990 euro, mentre per la Special Edition Blu Montreal il prezzo è fissato in 20.490 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/12/2025