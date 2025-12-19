Suzuki GSX-R1000R 2026, svelato il prezzo!

La supersportiva di Hamamatsu sarà in vendita a partire dalla prossima primavera
Suzuki GSX-R1000R - Di lei ne abbiamo parlato un po' in tutte le salse: l'abbiamo presentata, siamo andati a vederla dal vivo in occasione del Bol d'Or, abbiamo parlato dei suoi accessori, l'abbiamo messa a confronto con la versione precedente. Finalmente sappiamo anche il prezzo: 20.490 euro franco concessionario con inizio delle consegne previsto per la prossima primavera. Tre le colorazioni.
Nuova Suzuki GSX-R1000R, i tre colori disponibili omaggiano alcune GSX-R del passato
VEDI ANCHE
Pubblicato da Fabio Meloni, 19/12/2025
Tags