Suzuki GSX-R1000R 2026, svelato il prezzo!

Avatar di Fabio Meloni, il 19/12/25

2 ore fa - La supersportiva di Hamamatsu sarà in vendita nella prossima primavera

La supersportiva di Hamamatsu sarà in vendita a partire dalla prossima primavera

Suzuki GSX-R1000R - Di lei ne abbiamo parlato un po' in tutte le salse: l'abbiamo presentata, siamo andati a vederla dal vivo in occasione del Bol d'Or, abbiamo parlato dei suoi accessori, l'abbiamo messa a confronto con la versione precedente. Finalmente sappiamo anche il prezzo: 20.490 euro franco concessionario con inizio delle consegne previsto per la prossima primavera. Tre le colorazioni.

Nuova Suzuki GSX-R1000R, i tre colori disponibili omaggiano alcune GSX-R del passato

