Suzuki, pronto al debutto il concept DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition

Avatar di Fabio Meloni, il 08/01/26

4 minuti fa - Verrà svelato al Tokyo Auto Salon, in programma questa settimana

Realizzato in collaborazione con la Casa di videogame Capcom, verrà svelato al Tokyo Auto Salon, in programma questa settimana

Suzuki sfrutterà il palcoscenico del Tokyo Auto Salon 2026 (in programma questa settimana) per presentare il nuovo concept DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition. Realizzato sulla base della conosciuta entrofuoristrada, verrà esposto insieme ad altri quattro concept - che saranno però su base automobilistica.

In totale, Suzuki presenterà nove modelli. L’evento si svolgerà presso il centro congressi Makuhari Messe, a Chiba City, nella prefettura di Chiba, dal 9 all’11 gennaio. La maggior parte dei veicoli in esposizione sarà composta da mezzi a quattro ruote per impieghi gravosi. 

La DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition non per forza arriverà sul nostro mercato: il pasaggio dallo stadio di concept a quello di modello in produzione dipenderà dall'accoglienza che le riserverà il pubblico e dalla risonanza che avrà sul web.

Il concept è ispirato a “Monster Hunter”, celebre videogioco realizzato dal colosso del gaming Capcom. Non è la prima volta che Suzuki collabora con Capcom. Nel maggio 2025 aveva presentato una GSX-8R one-off, caratterizzata da una livrea speciale ispirata al videogioco Street Fighter 6 (altro titolo di Capcom).

Suzuki dichiara che il nuovo concept DR-Z4S è “ispirato a ‘Seikret’, un mezzo di trasporto e compagno presente nel gioco Monster Hunter. Questo modello esprime l’emozione dell’avventura”.

In Italia, la DR-Z4S è attualmente proposta a un prezzo di 9.700 euro franco concessionario. È equipaggiata con un motore monocilindrico che eroga 38 CV e 37 Nm. Qui la nostra prova.

Pubblicato da Fabio Meloni, 08/01/2026
