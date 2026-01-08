Suzuki, pronto al debutto il concept DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition

Suzuki sfrutterà il palcoscenico del Tokyo Auto Salon 2026 (in programma questa settimana) per presentare il nuovo concept DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition. Realizzato sulla base della conosciuta entrofuoristrada, verrà esposto insieme ad altri quattro concept - che saranno però su base automobilistica.

In totale, Suzuki presenterà nove modelli. L’evento si svolgerà presso il centro congressi Makuhari Messe, a Chiba City, nella prefettura di Chiba, dal 9 all’11 gennaio. La maggior parte dei veicoli in esposizione sarà composta da mezzi a quattro ruote per impieghi gravosi.

La DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition non per forza arriverà sul nostro mercato: il pasaggio dallo stadio di concept a quello di modello in produzione dipenderà dall'accoglienza che le riserverà il pubblico e dalla risonanza che avrà sul web.

Suzuki concept DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition, verrà presentato al Tokyo Auto Salon

Il concept è ispirato a “Monster Hunter”, celebre videogioco realizzato dal colosso del gaming Capcom. Non è la prima volta che Suzuki collabora con Capcom. Nel maggio 2025 aveva presentato una GSX-8R one-off, caratterizzata da una livrea speciale ispirata al videogioco Street Fighter 6 (altro titolo di Capcom).

Suzuki dichiara che il nuovo concept DR-Z4S è “ispirato a ‘Seikret’, un mezzo di trasporto e compagno presente nel gioco Monster Hunter. Questo modello esprime l’emozione dell’avventura”.

In Italia, la DR-Z4S è attualmente proposta a un prezzo di 9.700 euro franco concessionario. È equipaggiata con un motore monocilindrico che eroga 38 CV e 37 Nm. Qui la nostra prova.

VEDI ANCHE