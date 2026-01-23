Suzuki Address 125 2026, ecco come cambia e quanto costa

Il commuter "jap" ha sella a 770 mm da terra, pesa 105 kg e promette di fare oltre 52 km con un litro di benzina

Suzuki Address 125 2026 - Il piccolo commuter di Hamamatsu, guidabile con patente A1, ha ricevuto vari aggiornamenti. Il modello 2026 mantiene le molte doti che lo hanno reso apprezzato - prezzo invitante, motore parco, peso ridotto, grande facilità di approccio e guida - e migliora qui e là. È già in vendita in tre colori (nero, bianco, blu) al prezzo di 2.990 euro franco concessionario.

Suzuki Address 125 2026, tre i colori disponibili. Qui, in bianco con alcuni accessori

Suzuki Address 125 2026: arrivano LED e display LCD

Tra le novità spiccano i fari a LED e la nuova strumentazione digitale.

Suzuki Address 125 2026, ecco la nuova strumentazione digitale

Cambia la posizione del tappo del serbatoio

Un passo avanti in termini di praticità è stato fatto con la nuova posizione del tappo del serbatoio, ora nella zona del fanale posteriore, protetto da uno sportellino con serratura. In questo modo non è più necessario sollevare la sella per il rifornimento. Questa modifica, tra l'altro, ha permesso di aumentare leggermente la capacità del serbatoio (5,3 litri) e del vano sottosella (24,4 litri).

Suzuki Address 125 2026, ora il tappo per il rifornimento è nella zona posteriore

Nuovo vano portaoggetti e arriva la presa USB

Il Suzuki Address 125 2026 è dotato ora di un secondo vano portaoggetti nel retroscudo (prima ce n'era solo uno, sul lato sinistro), dove si trovano anche gancio portaborse e presa USB-A.

Suzuki Address 125 2026, arriva un secondo vano portaoggetti nel retroscudo

Quasi 9 CV e 90 km/h

Dotato ora di omologazione Euro 5+, il motore monocilindrico 4T raffreddato ad aria forzata (OHC, 2 valvole) eroga circa 9 CV (6,5 kW), per una velocità massima dichiarata di 88 km/h.

Suzuki Address 125 2026, ha frenata combinata CBS

Fino a 280 km di autonomia!

Il consumo dichiarato è di 1,9 l/100 km (ovvero 52,6 km/l), per un'autonomia teorica di circa 280 km.

105 kg in ordine di marcia e nuovi cerchi alluminio

Address 2026 è dotato di inediti cerchi in alluminio che, secondo Suzuki, migliorano la già ottima maneggevolezza dello scooter, il cui peso è di 105 kg in ordine di marcia. Migliorata a detta della Casa anche la facilità di utilizzo del cavalletto centrale. Resta invariato il sistema di frenata combinata CBS, con disco anteriore, tamburo posteriore e funzione di freno di stazionamento.

Suzuki Address 125 2026, 9 CV per quasi 90 km/h di velocità massima

