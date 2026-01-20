Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, è sold-out la seconda edizione del monomarca

Seconda edizione, secondo sold-out: il monomarca GSX-8R CUP evidentemente piace e anche nel 2026 vedrà schierate 40 moto alla partenza. I partecipanti scenderanno in pista ad aprile per la prima delle cinque tappe e si sfideranno in sella alla sportiva bicilindrica GSX-8R appositamente allestita. Ecco da quali parti è composto il Kit Trofeo:
- Carenatura completa Plasti Bike
- Pulsante kill switch Jetprime
- Kit semimanubri offset 25 mm Spider Racing
- Kit pedane rialzate Spider Racing
- Tappo serbatoio Spider Racing
- Kit leveraggio posteriore Spider Racing
- Protezione leva freno universale Spider Racing
- Luce pioggia posteriore Spider Racing
- Riduzione corsa sterzo Spider Racing
- Cupolino Puig
- Supporti cavalletto posteriore Spider Racing
- Pinna protezione catena Spider Racing
- Kit protezioni carter motore GB Racing
- Staffa scarico Promo Racing
- Kit tubi freno treccia metallica Frentubo
- Kit collettori + silenziatore in carbonio Akrapoivc
- Gomme Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1
- Kit adesivi
Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, ecco la moto allestita
I premi del Trofeo 2026
Il vincitore della GSX-8R CUP ha diritto a una wild card nella MotoAmerica Twins Cup, sul circuito di Daytona. Si tratta di un’esperienza ''all-inclusive'' che fa sicuramente ''gola'' a molti e include:
- Partecipazione integrale al weekend di gara
- Utilizzo di una GSX-8R appositamente preparata, fornita direttamente da Suzuki
- Vitto e alloggio inclusi per il pilota e un accompagnatore
In totale, il generoso montepremi ha un valore di oltre 35.000 euro ed è così suddiviso:
Premi gara ai primi tre classificati:
- 1° 700 euro + set gomme Pirelli
- 2° 500 euro + gomma posteriore Pirelli
- 3° 250 euro + gomma anteriore Pirelli
Premi classifica finale ai i primi dieci classificati:
- 1° wild card nella gara del campionato Motoamerica Twins Cup (Daytona)
- 2° scooter Burgman Street 125 Executive
- 3° 1.200 euro di sconto sull’iscrizione al trofeo 2027 (cedibile a terzi)
- 4° 800 euro in denaro
- 5° 700 euro in denaro
- 6° 600 euro in denaro
- 7° 500 euro in denaro
- 8° 400 euro in denaro
- 9° 300 euro in denaro
- 10° 200 euro in denaro
Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, cinque tappe sui circuiti italiani più prestigiosi
Il calendario del Trofeo 2026
La grande novità dell'edizione 2026 dl monomarca sono i circuiti. Sono previsti cinque appuntamenti:
- 26 Aprile – Misano
- 7 Giugno – Imola
- 28 Giugno – Mugello
- 26 Luglio – Misano
- 11 Ottobre – Vallelunga
Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, costi contenuti e premi interessanti, ecco il segreto del successo