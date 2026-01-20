Corse

Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, è sold-out la seconda edizione del monomarca

Premi invitanti, tracciati prestigiosi e costi contenuti: ecco come il campionato ha avuto successo

Seconda edizione, secondo sold-out: il monomarca GSX-8R CUP evidentemente piace e anche nel 2026 vedrà schierate 40 moto alla partenza. I partecipanti scenderanno in pista ad aprile per la prima delle cinque tappe e si sfideranno in sella alla sportiva bicilindrica GSX-8R appositamente allestita. Ecco da quali parti è composto il Kit Trofeo:

  • Carenatura completa Plasti Bike
  • Pulsante kill switch Jetprime
  • Kit semimanubri offset 25 mm Spider Racing
  • Kit pedane rialzate Spider Racing
  • Tappo serbatoio Spider Racing
  • Kit leveraggio posteriore Spider Racing
  • Protezione leva freno universale Spider Racing
  • Luce pioggia posteriore Spider Racing
  • Riduzione corsa sterzo Spider Racing
  • Cupolino Puig
  • Supporti cavalletto posteriore Spider Racing
  • Pinna protezione catena Spider Racing
  • Kit protezioni carter motore GB Racing
  • Staffa scarico Promo Racing
  • Kit tubi freno treccia metallica Frentubo
  • Kit collettori + silenziatore in carbonio Akrapoivc
  • Gomme Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1
  • Kit adesivi

Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, ecco la moto allestita
I premi del Trofeo 2026

Il vincitore della GSX-8R CUP ha diritto a una wild card nella MotoAmerica Twins Cup, sul circuito di Daytona. Si tratta di un’esperienza ''all-inclusive'' che fa sicuramente ''gola'' a molti e include:

  • Partecipazione integrale al weekend di gara
  • Utilizzo di una GSX-8R appositamente preparata, fornita direttamente da Suzuki
  • Vitto e alloggio inclusi per il pilota e un accompagnatore

In totale, il generoso montepremi ha un valore di oltre 35.000 euro ed è così suddiviso:

Premi gara ai primi tre classificati:

  • 1° 700 euro + set gomme Pirelli 
  • 2° 500 euro + gomma posteriore Pirelli
  • 3° 250 euro + gomma anteriore Pirelli

Premi classifica finale ai i primi dieci classificati:

  • 1° wild card nella gara del campionato Motoamerica Twins Cup (Daytona)
  • 2° scooter Burgman Street 125 Executive
  • 3° 1.200 euro di sconto sull’iscrizione al trofeo 2027 (cedibile a terzi)
  • 4° 800 euro in denaro
  • 5° 700 euro in denaro
  • 6° 600 euro in denaro
  • 7° 500 euro in denaro
  • 8° 400 euro in denaro
  • 9° 300 euro in denaro
  • 10° 200 euro in denaro

Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, cinque tappe sui circuiti italiani più prestigiosi

Il calendario del Trofeo 2026
La grande novità dell'edizione 2026 dl monomarca sono i circuiti. Sono previsti cinque appuntamenti:

  • 26 Aprile – Misano
  • 7 Giugno – Imola
  • 28 Giugno – Mugello
  • 26 Luglio – Misano
  • 11 Ottobre – Vallelunga

Trofeo Suzuki GSX-8R CUP, costi contenuti e premi interessanti, ecco il segreto del successo

