Suzuki V-Strom 1050DE e 1050SE 2026 - La V-Strom 1050DE e la V-Strom 1050SE sono due avventuriere conosciute, affermate e apprezzate. Bicilindriche, condividono meccanicamente molto e si differenziano fondamentalmente per la misura del cerchio anteriore (di 21'' nel caso della DE, di 19'' quello della SE) e per l'escursione delle sospensioni, ovvero per la destinazione d'uso: la SE è la globetrotter di famiglia, la DE è l'adventure.

Per il 2026 guadagnano nuovi colori come le loro due sorelle minori, le V-Strom 800DE e 800SE.

V-Strom 1050DE è proposta in:

Giallo Dakar

Bianco Washington

Nero Praga

Suzuki V-Strom 1050DE e 1050SE 2026, prezzi e colori. Nell'immagine, la DE in Bianco Washington

V-Strom 1050SE è proposta in:

Grigio Bruxelles

Verde Innsbruck

Nero Praga

Suzuki V-Strom 1050DE e 1050SE 2026, prezzi e colori. Nell'immagine, la SE in Verde Innsbruck

Sono già in vendita con prezzi in promozione: V-Strom 1050DE costa 14.990 euro f.c. (anziché 16.190), V-Strom 1050SE costa 14.290 euro f.c. (anziché 15.490).

Pubblicato da Fabio Meloni, 13/01/2026