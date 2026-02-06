Suzuki abbassa i prezzi delle moto 2026: sconti fino al 19% su (quasi) tutta la gamma

Suzuki pronta alla grande battaglia: come nella famosa scena del film “L’ultimo Samurai”, la casa di Hamamatsu scende in campo per affrontare i rivali agguerriti (specialmente i marchi cinesi), una strategia aggressiva sui prezzi che ridisegna completamente il posizionamento della propria gamma. Non si tratta di promozioni temporanee o incentivi limitati, ma di un vero e proprio riposizionamento strategico del listino con riduzioni permanenti che toccano percentuali a doppia cifra su molti modelli chiave.

Tagli ai prezzi nei segmenti più strategici

L'aggiornamento del listino Suzuki non è passato inosservato: parliamo di tagli che vanno dal 5% fino a quasi il 20% su alcune delle moto più rappresentative della casa giapponese. Una strategia commerciale chiara e determinata per riconquistare quote di mercato nei segmenti più affollati, dove il prezzo è ormai diventato un fattore decisivo quanto le prestazioni o la dotazione di serie. Va detto che le top di gamma, come la Hayabusa, la Katana e la nuova GSX-R1000R non sono state intaccate da ribassi a protezione del valore di mercato e dello status premium. Scopriamo insieme quali sono i nuovi prezzi di listino della gamma Suzuki.

La famiglia GSX diventa irresistibile

Suzuki GSX-8R e GSX-8R Evo 2026; qui la standard in Blu San Diego

Il comparto delle naked è quello che ha beneficiato dei ribassi più consistenti. La gamma GSX-8, già molto apprezzata, diventa ancora più competitiva: la GSX-8S perde ben 1.600 euro passando da 9.190 a 7.590 euro (-17,4%), mentre la sportiva GSX-8R scende di 1.300 euro attestandosi a 8.590 euro (-13,1%). Anche le versioni EVO vedono aggiustamenti importanti, seppur più contenuti per preservare la gerarchia di gamma.

Modello Prezzo Precedente Nuovo Prezzo Differenza Sconto % GSX-8S €9.190 €7.590 -€1.600 -17,4% GSX-8S EVO €9.490 €8.890 -€600 -6,3% GSX-8R €9.890 €8.590 -€1.300 -13,1% GSX-8R EVO €10.190 €9.790 -€400 -3,9% GSX-8T €10.910 €9.690 -€1.220 -11,2% GSX-8TT €11.560 €9.990 -€1.570 -13,6%

Salendo di cilindrata, anche le 1000 ricevono attenzioni importanti. La naked GSX-S1000 EVO scende da 13.790 a 12.990 euro con un taglio di 800 euro, mentre la GSX-S1000 GT passa da 15.990 a 13.990 euro (-12,5%), consolidando la sua posizione nel segmento sport-touring.

Modello Prezzo Precedente Nuovo Prezzo Differenza Sconto % GSX-S1000 EVO €13.790 €12.990 -€800 -5,8% GSX-S1000 GT €15.990 €13.990 -€2.000 -12,5%

Adventure e Crossover: la V-Strom diventa aggressivissima

Suzuki V-Strom 1050SE, la prova sulle strade del Giro d'Italia

Il segmento adventure è quello che ha ricevuto i tagli più spettacolari, sia in termini assoluti che percentuali. La famiglia V-Strom cambia completamente fascia di prezzo: la V-Strom 800 DE scende da 11.700 a 9.790 euro con un ribasso monstre del 16,3%, mentre la versione SE passa da 10.990 a 8.890 euro (-19,1%), diventando una delle proposte più aggressive del segmento medio.

Modello Prezzo Precedente Nuovo Prezzo Differenza Sconto % V-Strom 800 DE €11.700 €9.790 -€1.910 -16,3% V-Strom 800 SE €10.990 €8.890 -€2.100 -19,1%

Il trattamento riservato alle maxi crossover è altrettanto deciso. La V-Strom 1050 SE perde 2.500 euro portandosi a 12.990 euro (-16,1%), mentre la versione DE scende da 16.190 a 13.590 euro con un taglio di 2.600 euro.

Modello Prezzo Precedente Nuovo Prezzo Differenza Sconto % V-Strom 1050 SE €15.490 €12.990 -€2.500 -16,1% V-Strom 1050 DE €16.190 €13.590 -€2.600 -16,1%

Anche la crossover sportiva GSX-S1000GX beneficia di un taglio corposo: da 17.790 scende a 14.990 euro (-15,7%), riposizionandosi come alternativa concreta nel segmento delle sport-tourer versatili.

Modello Prezzo Precedente Nuovo Prezzo Differenza Sconto % GSX-S1000GX €17.790 €14.990 -€2.800 -15,7%

Enduro e Supermotard: correzione di rotta per le DR-Z4

Suzuki DR-Z4 2026, ora il prezzo va giù

Il ritorno delle DR-Z4 ha portato con sé qualche grattacapo iniziale sul fronte del posizionamento prezzi. Il debutto a 9.700 euro era stato giudicato troppo alto per il segmento, soprattutto considerando rivali come la KTM 390 Enduro e la Honda CRF300L. Suzuki ha prontamente corretto il tiro con un taglio netto: sia la DR-Z4S che la DR-Z4SM scendono a 7.990 euro, con un ribasso di 1.710 euro che rende le monocilindriche giapponesi molto più competitive.

Modello Prezzo Precedente Nuovo Prezzo Differenza Sconto % DR-Z4S €9.700 €7.990 -€1.710 -17,6% DR-Z4SM €9.700 €7.990 -€1.710 -17,6%

Le icone non si toccano

Nel segmento delle sportive pure, Suzuki ha scelto di non toccare i prezzi dei modelli iconici. La leggendaria Hayabusa conferma il listino a 19.990 euro, la Katana resta a 14.390 euro, mentre la nuova GSX-R1000R debutta a 20.490 euro senza variazioni rispetto a quanto annunciato. Una scelta strategica per preservare il valore percepito e lo status premium di questi modelli, che rappresentano l'essenza sportiva del marchio e hanno volumi di vendita più contenuti.

Modello Prezzo Note GSX-R1000R €20.490 Confermato (nuovo modello 2026) Hayabusa €19.990 Confermato Katana €14.390 Confermato

Suzuki s'è desta: la scossa che serviva

L'aggiornamento del listino Suzuki non è una semplice operazione di marketing, ma una strategia industriale che ridefinisce il posizionamento del brand nel mercato italiano ed europeo. Le riduzioni a doppia cifra su molti modelli chiave dimostrano la volontà di riconquistare competitività nei segmenti più affollati, dove i costruttori cinesi stanno guadagnando terreno con proposte sempre più credibili e prezzi aggressivi.

La razionalizzazione dei prezzi rende la gamma Suzuki molto più coerente e accessibile, soprattutto nelle cilindrate medie e nelle crossover, tradizionalmente punti di forza del marchio giapponese. Chi stava valutando una V-Strom o una GSX-8S troverà ora un rapporto qualità-prezzo decisamente più interessante, con ribassi che in alcuni casi superano i 2.500 euro.

Resta da vedere se questa mossa porterà i risultati sperati in termini di volumi, ma una cosa è certa: Suzuki ha lanciato un segnale forte e chiaro al mercato. La battaglia per le vendite nel 2026 è appena iniziata, e la casa di Hamamatsu è scesa in campo con le armi più affilate.

