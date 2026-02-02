Suzuki GSX-8S, DR-Z4 SM e V-Strom 800SE, arrivano le versioni speciali! (in Austria)

Modifiche estetiche e non solo per la nuda, la motard e la globetrotter di Hamamatsu. Ma qui non saranno vendute

Suzuki - La filiale austriaca della casa di Hamamatsu ha presentato delle versioni speciali di GSX-8S, DR-Z4 SM e V-Strom 800SE, con modifiche sia estetiche sia di sostanza.

GSX-8S Red Flash e Blue Flash

Le ''special edition'' della nuda entry-level GSX-8S (protagonista della nostra recente comparativa di categoria) si chiamano Red Flash e Blue Flash, a richiamare il tema cromatico. Oltre alle grafiche dedicate hanno scarico Akrapovic con fondello in carbonio (come le nostre versioni ''Evo'').

Per il resto, la dotazione tecnica è invariata. Pare ne saranno prodotte 100.

Suzuki GSX-8S, DR-Z4 SM e V-Strom 800SE, arrivano le versioni speciali. Ecco la GSX-8S Blue Flash

DR-Z4 SM Crush

La motard punta tutto sul look con grafiche vistose ispirate agli Anni Ottanta-Novanta. Curiosamente, gli adesivi non vengono applicati in fabbrica né dal concessionario, ma devono essere disposti dal cliente. Come per la GSX-8S, non si conososce ancora il prezzo ufficiale. Sembra che la serie sarà limitata a sole 10 unità.

Suzuki GSX-8S, DR-Z4 SM e V-Strom 800SE, arrivano le versioni speciali. Ecco la DR-Z 4 SM Crush

V-Strom 800SE X-Tour

La ''special edition'' forse più interessante è quella che ha come protagonista la globetrotter di Casa. Qui ci sono nuove grafiche caratterizzate da un motivo che replica le linee topografiche, alle quali si aggiungono paramani e un set di valigie in alluminio. Anche qui, nulla si sa per ora sul prezzo. La produzione sarebbe limitata a cinque esemplari.

Suzuki GSX-8S, DR-Z4 SM e V-Strom 800SE, arrivano le versioni speciali. Ecco la V-Strom X-Tour

