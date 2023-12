Un motociclista in famiglia? I regali di Natale non sono un problema!

Il Natale è alle porte: certamente uno dei periodi più belli dell’anno ma può diventare stressante nel momento della scelta dei regali. Se però il destinatario è un motociclista il lavoro potrebbe essere più facile del previsto: se non ne siete convinti date un’occhiata a queste nuove proposte di CGM, Ducati, Tucano Urbano e Scorpion.

CGM

Ducati

Scorpion

Tucano Urbano

CGM per il Natale 2023 punta sui caschi proponendo l’801 EBI e il 261 Mini: il primo è un casco da biciletta in stile motociclistico, il secondo è un jet per i giovani biker. L’801 EBI vanta visiera antigraffio, chiusura con fibbia micrometrica, passaocchiali posteriore ed anello antifurto al prezzo di 93,94 euro. Il 261 Mini offre una visiera lunga per una miglior protezione dal vento e un’ampia possibilità di personalizzazione grazie al foglio di adesivi compreso nella confezione: il suo prezzo è di 73 euro. Non solo caschi: se siete alla ricerca di una mascherina per le avventure ad alta quota, CGM, propone la 781 MAG caratterizzata da lenti protettive contro i raggi UV400, campo visivo allargato, il sistema di aerazione completo e la regolazione del gancio a doppio scorrimento. Per la mascherina 781 MAG i prezzi partono da 73,20 euro.

VEDI ANCHE

CGM Macherina 781 MAG

Se desiderate fare un regalo ad un ducatista avete l’imbarazzo della scelta nella collezione 2024: se il destinatario usa la sua rossa di Borgo Panigale in pista conviene dare un’occhiata alla linea Racing che inizia con la nuova tuta Ducati Corse K3 in pelle di canguro prodotta da Dainese, disponibile nei colori e nelle taglie standard ma anche personalizzabile con l’esclusivo programma Ducati SuMisura. Si continua poi con il rinnovato casco top di gamma Ducati Corse V7 realizzato da Arai e gli stivali Ducati Corse V6 Air. Ipotizzando che il regalo sia indirizzato ad un amante del turismo, Ducati, presenta il casco Strada Tour V5 e i guanti Tour C5 sviluppati da Held. No, non è tutto, le novità sono ancora molte, anche in ambito urban e sport ma, il mio consiglio, è quello di fare un giro sul sito Ducati: le proposte sono quasi infinite...

linea Touring abbigliamento Ducati, e si parte all'avventura

Il Natale è soprattutto la festa dei bambini e allora Scorpion pensa proprio a loro presentando EXO JNR Air: un casco integrale per giovanissimi piloti o passeggeri. Difficile che i piccoli appassionati non rimangano affascinati dalle appariscenti grafiche, mentre i genitori saranno tranquilli nel sapere che la sicurezza del figlio è garantita. La visiera è ampia per donare la massima visibilità e gli interni sono estraibili, lavabili e regolabili grazie al sistema di gonfiaggio dei cuscini. Il prezzo è di 129,90 euro in bianco o nero opaco e di 139,90 euro per le altre grafiche.

Scorpion EXO JNR Air livrea aggressiva

Tucano Urbano si preoccupa di accompagnarvi al cenone di Natale (e in ogni giorno di questo inverno) al caldo, riscaldandovi collo, mani, schiena e… fondoschiena. Per non irrigidire il collo alle basse temperature, l’azienda del gruppo Mandelli, propone il Neckwarm con sistema riscaldante tramite powerbank e con tasto di accensione sul colletto visibile tramite lo specchietto retrovisore per poterlo azionare senza problemi anche in movimento (51,99 euro il suo prezzo). Per tenere al caldo le mani, Tucano Urbano, ha due proposte di guanti con le stesse caratteristiche, ma se la prima, Seppiawarm Hydroscud, è prettamente urbana, la seconda, Hydrowarm Hydroscud, ha un design più sportivo. Entrambi sono riscaldati da una batteria da 7,4 V, hanno protezioni per le nocche e sono antipioggia (i prezzi sono rispettivamente di 209,99 e 179,99 euro). Per la schiena Tucano presentala cintura lombare riscaldante “Cintukawarm”, mentre sulla sella si più installare il “Coolwarm” universale per moto e scooter: 64,99 euro è il prezzo per la cintura e 69,99 quello per il coprisella.

Pubblicato da Alessandro Moro, 09/12/2023