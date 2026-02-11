Suzuki presenta GSX-S1000GX Top e Plus 2026, due nuove versioni della crossover

Suzuki GSX-S1000GX Top e Plus 2026 sono i due nuovi allestimenti, pensati uno per turismo sportivo e l'altro per il massimo comfort

La Suzuki GSX-S1000GX arriva nel 2026 in due nuove configurazioni, Top e Plus, pensate per accontentare tutti i motociclisti, anche i più pretenziosi. Scopriamo come sono le nuove versioni e quanto costano (qui trovate la nostra prova della GX).

Suzuki GSX-S1000GX Top e Plus 2026: novità e prezzi

Suzuki GSX-S1000GX Plus 2026

La GSX-S1000GX Plus 2026 è pensata per chi vuole sfruttare un po' anche la capacità touring di questa crossover sportiva e, col model year 2026, è arricchita dalle borse laterali con finiture in tinta. La GSX-S1000GX Plus sarà in vendita da marzo al prezzo di 15.790 euro.

Suzuki GSX-S1000GX Top 2026

Per chi cerca il massimo dalla GSX-S1000GX, ecco la Top. La dotazione di serie di questa versione prevede borse laterali con finiture in tinta, sella comfort, scarico Akrapovič (S-S10SO19-HAPT) e cavalletto centrale. Anche GSX-S1000GX Top arriverà a marzo nelle concessionarie Suzuki, al prezzo di 17.490 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Suzuki moto, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/02/2026