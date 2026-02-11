Suzuki Burgman 400 nel 2026 diventa (anche) Comfort: novità e prezzo

Suzuki Burgman 400, primo maxi scooter della storia, dopo 28 anni di onorata carriera debutta, nel 2026, in versione Comfort. Scopriamo come cambia e qual è il prezzo del maxi.
Suzuki Burgman 400 Comfort 2026: novità e prezzo
Il Burgman 400 Comfort 2026 si arricchisce nella dotazione, per offrire il massimo all'utente in tutte le circostanze. Una maggiore protezione grazie a parabrezza maggiorato e paramani, ma anche una capacità di carico aumentata, per merito di un bauletto da 47 litri (con relativa piastra), nonché dello schienalino per il passeggero, per garantire il dovuto comfort anche durante i viaggi in presenza di un secondo ospite. Suzuki Burgman 400 Comfort 2026 è in vendita al prezzo di 7.490 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Suzuki, cliccando qui.