PEZZO UNICO Cercate idee last minute per regali di Natale? Se avete la disponibilità economica di un manager della Silicon Valley o di Zio Paperone e un nipote appassionato di moto, un suggerimento prezioso arriva dalla Germania, dove sul sito Motorrad Speer è stata messa in vendita una delle Ducati Desmosedici GP18 originali con cui Casey Stoner ha corso nel 2008 vestendo il celebre numero 1 blu al posto del suo solito 27. In quella stagione il talento australiano non riuscì a difendere il titolo che - dopo due anni di digiuno - tornò nelle tasche di Valentino Rossi, ma fu in grado comunque di conquistare ben sei successi e undici podi complessivi.

''PREZZO'' UNICO Accennavamo alla disponibilità economica: servono ben 449 mila euro per portarsi a casa l'iconico pezzo di metallo e carbonio rosso, comodamente diluibili in 144 rate mensili da poco più di 3.000 euro... La scheda sul sito web tedesco parla di 191 kW di potenza e di 800 cc di cilindrata, il problema più grosso però è che tutto questo ben di dio di cavalli (circa 260...) potrebbe restare inespresso, visto che non li potreste sprigionare in strada. Il ducatone non è infatti omologato per la circolazione, ma potrebbe essere tranquillamente utilizzato in pista, sempre che abbiate competenze e assistenza tecnica adeguata.