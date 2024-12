Regali di Natale per motociclisti? Le propost Shad da 25 a 125 euro

Shad propone tre accessori, come perfetta idea regalo di Natale, per gli appassionati di moto e scooter. Prezzi da 25 a 125 euro

A pochi giorni dal Natale, ecco alcune interessanti idee regalo che il marchio Shad propone a tutti gli appassionati di moto e scooter. Si tratta, nello specifico, di accessori che il marchio spagnolo lancia sul mercato italiano, andando a coprire un range di prezzo che può adattarsi alle diverse tipologie di regalo. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

Borsa serbatoio Shad

BORSA SERBATOIO La prima proposta riguarda la borsa da serbatoio Terra TR10 impermeabile. Costa 125 euro, è universale ed è realizzata con materiali di alta qualità. Ha una capacità di 7 litri e consente al motociclista un comodo accesso nella parte interna, mentre la sua impermeabilità, garantita dal materiale con cui è realizzata (conforme agli standard IPX5), la cerniera e uno scomparto principale isolato, assicurano al contenuto di rimanere asciutto anche in condizioni meteo molto avverse. Si abbina inoltre perfettamente alle valigie laterali Tera e alla borsa laterale impermeabile TR30. E prevede un sistema di sicurezza che consente il blocco con chiave.

VEDI ANCHE

Moffole Shad

MOFFOLE La seconda proposta di Shad è dedicata a chi guida lo scooter o la moto anche nel periodo più freddo dell’anno. Si tratta, infatti delle classiche moffole impermeabili con fodera termica interna, realizzate in similpelle, neoprene e fodera in poliestere, pensate per tenere sempre le mani al caldo. Costo: 59 euro.

Bloccadisco Shad

BLOCCADISCO L’ultima proposta per Natale riguarda la nuova linea di bloccadisco creati in una lega di zinco e con finitura a smalto resistente all’acqua e alla corrosione, disponibili in giallo e simil carbonio. Il modello base è SC21, con un perno di 6 mm e sistema di chiusura push-down. Ci sono poi i modelli SC61A e SC62A, dotati di un allarme da 120dB alimentato da una batteria al litio e con un sensore di movimento e anti-tamponamento; Questi due modelli si differenziano per lo spessore del perno, rispettivamente di 6 e 10 mm. In questo caso i prezzi variano dai 25 ai 59 euro in funzione del modello per cui si opta.



Pubblicato da Francesco Irace, 23/12/2024