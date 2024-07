Shad SH38X: le valigie laterali nell'unboxing video

Siete alla ricerca di versatilità e capienza per il vostro prossimo viaggio in moto? Allora attenzione alla descrizione che sto per farvi delle protagoniste di questa puntata di MotorUnboxing: le valige laterali espandibili Shad SH38X.

Le Shad SH38X sono realizzate in polipropilene resistente agli urti, un materiale che garantisce robustezza e leggerezza. Il design è moderno e aerodinamico, con linee pulite che si integrano bene con l’aspetto di molte maxi enduro e crossover, che l’è valso anche l’ambito premio Red Dot Award nella categoria design prodotto. Per le finiture si può optare per l’alluminio o il carbon look, a voi la scelta: il primo è senz’altro più elegante, ma anche più sensibile a piccoli graffi.

La caratteristica principale di queste Shad SH38X è – oltre al nome poco facile da ricordare – gla capacità variabile razie ad un innovativo sistema di espansione che sfrutta il principio di tensegrità dinamica, un innovavo sistema meccanico di tensione compensata che permette di espandere o contrarre telescopicamente le valigie in pochi secondi ed in modo uniforme. Il meccanismo di espansione è semplice da usare: basta aprire una cerniera nascosta e il volume della valigia aumenta. Quando non serve, si può facilmente richiudere per mantenere un profilo più snello della moto. In configurazione standard lo spazio è sufficiente per il commuting o per piccoli giri fuoriporta; tuttavia, quando si ha bisogno di più spazio, è possibile espandere ciascuna valigia fino ad ospitare al suo interno un casco modulare di taglia XL.

Le SH38X sono dotate di un sistema di chiusura con serratura integrata. La chiave è del tipo ''master key'', che significa che può essere utilizzata sia per le valige che per il bauletto posteriore Shad, se presente. Il meccanismo di apertura è posizionato in modo comodo e permette di accedere facilmente al contenuto anche con i guanti. Il coperchio si apre completamente, facilitando il carico e lo scarico degli oggetti. Shad fornisce un sistema di montaggio universale che si adatta a una vasta gamma di moto. Tuttavia, potrebbe essere necessario acquistare separatamente il kit di montaggio specifico per il proprio modello di moto. Ve ne sono di due tipologie: il 3P, con telaietto meno ingombrante e più armonizzato alle linee della moto e il tradizionare rettangolo 4P. Il processo di installazione è generalmente semplice e non richiede modifiche permanenti alla moto. Una volta installate, le valige possono essere facilmente agganciate e sganciate dalla moto, un vantaggio notevole quando si parcheggia in zone affollate o si vuole alleggerire la moto per una guida più sportiva.

Le Shad SH38X offrono un buon livello di impermeabilità, con guarnizioni che proteggono efficacemente il contenuto dalla pioggia leggera e dagli schizzi. Tuttavia, in caso di pioggia intensa o prolungata, potrebbe essere consigliabile utilizzare delle borse interne impermeabili per una protezione extra, disponibili come optional. Ogni valigia è dotata di una maniglia ergonomica che ne facilita il trasporto quando è staccata dalla moto. All'interno, ci sono cinghie elastiche e tasche per organizzare meglio il contenuto e prevenire lo spostamento degli oggetti durante la guida.

Shad SH38X: la rete interna

Considerando la qualità costruttiva, la funzionalità espandibile e la versatilità, le Shad SH38X offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo: 550 euro la versione carbon look, 650 quella con inserti in alluminio.